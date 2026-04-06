Маркевич объяснил, почему Динамо проиграло Карпатам, сказав о Пономаренко

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич поделился эмоциями после победы львовских Карпат над киевским Динамо (1:0) в 22 туре Украинской Премьер-лиги, заговорив об отмененном голе Матвея Пономаренко.

– В субботу Динамо и Карпаты подарили по-настоящему эмоциональный поединок, в котором львовская команда одержала сенсационную победу. Самым скандальным эпизодом стал отмененный гол Матвея Пономаренко. Как вы оцениваете этот момент?

– Динамо вышло вальяжно, потому и пропустило. Потом собрались, словно имели преимущество, но не реализовали несколько стопроцентных моментов, за что и поплатились. Нельзя так выходить с первых минут. А насчет этого гола – мое мнение, что, скорее, он был, чем не был, – сказал Маркевич.

Ранее сам Матвей Пономаренко высказался о скандальном моменте в игре против Карпат, опубликовав сообщение в Instagram.