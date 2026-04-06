Украина. Премьер лига
06 апреля 2026, 18:33 | Обновлено 06 апреля 2026, 18:44
Маркевич объяснил, почему Динамо проиграло Карпатам, сказав о Пономаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич поделился эмоциями после победы львовских Карпат над киевским Динамо (1:0) в 22 туре Украинской Премьер-лиги, заговорив об отмененном голе Матвея Пономаренко.

– В субботу Динамо и Карпаты подарили по-настоящему эмоциональный поединок, в котором львовская команда одержала сенсационную победу. Самым скандальным эпизодом стал отмененный гол Матвея Пономаренко. Как вы оцениваете этот момент?

– Динамо вышло вальяжно, потому и пропустило. Потом собрались, словно имели преимущество, но не реализовали несколько стопроцентных моментов, за что и поплатились. Нельзя так выходить с первых минут. А насчет этого гола – мое мнение, что, скорее, он был, чем не был, – сказал Маркевич.

Ранее сам Матвей Пономаренко высказался о скандальном моменте в игре против Карпат, опубликовав сообщение в Instagram.

Арда Туран отреагировал на проблемы Проспера Оба после перехода из ЛНЗ
Эпицентр – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Руслан РОТАНЬ: «Все команды, у кого есть сборники, потеряли очки»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ювентус – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 06 апреля 2026, 16:42 0
Ювентус – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Ювентус – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок начнется 6 апреля в 19:00 по Киеву

Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Футбол | 06 апреля 2026, 10:44 16
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех

Тренер «Шахтера» поддержал Реброва

Иностранный арбитр рассказал, нужно ли было засчитывать гол Пономаренко
Футбол | 06.04.2026, 14:27
Иностранный арбитр рассказал, нужно ли было засчитывать гол Пономаренко
Иностранный арбитр рассказал, нужно ли было засчитывать гол Пономаренко
Названа сборная, с которой должна сыграть Украина. Брат по несчастью
Футбол | 06.04.2026, 09:28
Названа сборная, с которой должна сыграть Украина. Брат по несчастью
Названа сборная, с которой должна сыграть Украина. Брат по несчастью
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Футбол | 06.04.2026, 06:58
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Популярные новости
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
04.04.2026, 22:29 2
Бокс
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
04.04.2026, 21:12 50
Футбол
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
05.04.2026, 07:33 30
Футбол
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
05.04.2026, 07:00 6
Футбол
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
06.04.2026, 07:51 9
Футбол
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
05.04.2026, 09:34 161
Футбол
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
04.04.2026, 20:53 18
Футбол
Мегафайт Чисоры и Уайлдера завершился сенсацией. Следующий – Усик?
Мегафайт Чисоры и Уайлдера завершился сенсацией. Следующий – Усик?
05.04.2026, 01:52 48
Бокс
