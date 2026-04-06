  ДОМЧАК об отмененном голе Пономаренко: «Я накрывал мяч»
06 апреля 2026, 13:18
ДОМЧАК об отмененном голе Пономаренко: «Я накрывал мяч»

Вратарь «Карпат» считает, что судья поступил правильно, отменив гол

ФК Карпаты

Вратарь «Карпат» Назар Домчак прокомментировал отмененный гол Матвия Пономаренко в свои ворота на 80-й минуте матча с «Динамо» (1:0).

– Давай начнем с конца. Эпизод самый спорный. Во‑первых, все в порядке и что там произошло?

– Ну, так не могу вам сказать, потому что еще не смотрел повтор. Я накрывал мяч, а потом уже Матвий Пономаренко сыграл в меня. Хорошо, что судья пошел смотреть VAR и принял решение.

– Ты чувствуешь, что был фол? Позиция Пономаренко совсем другая.

– Каждое мнение имеет право на существование. Он считает, что фола не было, потому что отменили гол, а я считаю, что фол был, потому что это штрафная площадка, я накрывал мяч и он так сыграл. Еще раз повторяю: каждое мнение имеет право на существование.

Ранее экс‑арбитр ФИФА отреагировал на скандальный матч «Динамо» – «Карпаты».

Комментарии 6
хотел накрыть, вернее говоря
+3
Домчак визнав цима словами і емоціями на відео, що фолу не було. Але зробив це так оптикаємо, щоб не перегнути межі. Бо ж рішення на його користь.
+1
Хотів накриті, але не фартануло... Тоді включив план Б - почав симулювати травму....Арбітр повівся на таку поведінку, і не тілки він, а й суддя ВАР.  Як по мені, то - рахунок залишається, жовта картка Пономаренку відміняється і відміняється червона в цьому разі. І головний арбітр і арбітр ВАР відстороняються від проведення ігор чемпіонату і Кубка України на обумовлену кількість,згідно Дисциплінарних правил УАФ. Так повинен сказати наш італійський куратор і затвердити Комітет арбітрів. Якщо цього не станеться, тоді всі зрозуміють, що Шахтар - чемпіон України сезону 2025-2026 , а Динамо на 99 відсотків навіть не призер... Крапка.
0
Карпати більше хотіли перемогти - решта лірика...
0
Піздо*ол(
0
За брудний напад на кіпера світить умовний термін... Але по молодості, його амністують..
-2
