ДОМЧАК об отмененном голе Пономаренко: «Я накрывал мяч»
Вратарь «Карпат» считает, что судья поступил правильно, отменив гол
Вратарь «Карпат» Назар Домчак прокомментировал отмененный гол Матвия Пономаренко в свои ворота на 80-й минуте матча с «Динамо» (1:0).
– Давай начнем с конца. Эпизод самый спорный. Во‑первых, все в порядке и что там произошло?
– Ну, так не могу вам сказать, потому что еще не смотрел повтор. Я накрывал мяч, а потом уже Матвий Пономаренко сыграл в меня. Хорошо, что судья пошел смотреть VAR и принял решение.
– Ты чувствуешь, что был фол? Позиция Пономаренко совсем другая.
– Каждое мнение имеет право на существование. Он считает, что фола не было, потому что отменили гол, а я считаю, что фол был, потому что это штрафная площадка, я накрывал мяч и он так сыграл. Еще раз повторяю: каждое мнение имеет право на существование.
Ранее экс‑арбитр ФИФА отреагировал на скандальный матч «Динамо» – «Карпаты».
