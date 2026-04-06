ДОМЧАК об отмененном голе Пономаренко: «Я накрывал мяч»

Вратарь «Карпат» Назар Домчак прокомментировал отмененный гол Матвия Пономаренко в свои ворота на 80-й минуте матча с «Динамо» (1:0).

– Давай начнем с конца. Эпизод самый спорный. Во‑первых, все в порядке и что там произошло?

– Ну, так не могу вам сказать, потому что еще не смотрел повтор. Я накрывал мяч, а потом уже Матвий Пономаренко сыграл в меня. Хорошо, что судья пошел смотреть VAR и принял решение.

– Ты чувствуешь, что был фол? Позиция Пономаренко совсем другая.

– Каждое мнение имеет право на существование. Он считает, что фола не было, потому что отменили гол, а я считаю, что фол был, потому что это штрафная площадка, я накрывал мяч и он так сыграл. Еще раз повторяю: каждое мнение имеет право на существование.

