  4. Бывший арбитр ФИФА отреагировал на скандал в матче Динамо – Карпаты
06 апреля 2026, 01:32
Бывший арбитр ФИФА отреагировал на скандал в матче Динамо – Карпаты

Ступар – об эпизоде с Пономаренко

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил действия рефери в матче «Динамо» — «Карпаты».

Момент с отмененным голом Пономаренко – сложный для арбитра, чтобы увидеть все в деталях. Во-первых, он находился не рядом с событием, во-вторых, его перекрывали игроки. Редушко пробил по воротам, вратарь сначала отбил мяч, а затем пытался его зафиксировать. Пономаренко пошел на добивание и, как показалось, сделал это по правилам.

И здесь возникает вопрос. Зафиксировал ли вратарь мяч, и был ли он под его контролем? Согласно правилам игры, где прописано: считается, что вратарь контролирует мяч руками, когда мяч находится между руками или рукой и любой поверхностью. Поэтому Пономаренко нарушил правила, и гол нужно было отменить. В этой сложной ситуации VAR пришел ему на помощь, и, как оказалось, правильно.

В моменте с Пономаренко и Бабоглом арбитр Панчишин немного растерялся психологически после отмененного гола. Если бы вовремя свистнул за задержку со стороны львовянина, то и не было бы удаления. Видимо, в сложной заключительной фазе матча потерял концентрацию в управлении игрой», – отметил Ступар.

Мирослав Ступар Динамо Киев Украинская Премьер-лига Карпаты - Динамо Карпаты Львов
Дмитрий Олийченко Источник: UA-Football
