Семь футболистов национальной сборной пропали бесследно после победы
Из-за тяжелой политической ситуации в Эритрее местные футболисты решили остаться в ЮАР
Во вторник, 31 марта, состоялся матч квалификации Кубка африканских наций, в котором сборная Эритреи на выезде одолела команду Эсватини со счетом 2:1.
Состав победителей был сформирован преимущественно из футболистов, которые выступают в чемпионатах Европы и Австралии, а тренер был назначен на свою должность за несколько недель до важного матча.
Семеро из десяти игроков, которые представляют местный чемпионат, пропали бесследно после победы. В расположение Эритреи остались только трое – Аблелом Теклезги, Нахом Тадесе и Ромель Абду.
Инцидент случился в Южно-Африканской Республике (ЮАР), где проходила встреча – вероятно, эти футболисты планируют продолжить карьеру в местных южноафриканских клубах и не собираются возвращаться в свою страну из-зя тяжелой политической ситуации.
Сборная Эритреи не играла в официальных поединках с декабря 2019 года, из-за чего была исключена из мирового рейтинга ФИФА.
Seven players from the Eritrean national team have reportedly run away in South Africa and refused to return home after helping Eritrea qualify for the AFCON group stage for the first time in 19 years 🇪🇷
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент УАФ не хочет инициировать расторжение контракта
«Кривбасс» рискует остаться без Дибанго, Араухо, Мендосы и других иностранных футболистов