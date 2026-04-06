Во вторник, 31 марта, состоялся матч квалификации Кубка африканских наций, в котором сборная Эритреи на выезде одолела команду Эсватини со счетом 2:1.

Состав победителей был сформирован преимущественно из футболистов, которые выступают в чемпионатах Европы и Австралии, а тренер был назначен на свою должность за несколько недель до важного матча.

Семеро из десяти игроков, которые представляют местный чемпионат, пропали бесследно после победы. В расположение Эритреи остались только трое – Аблелом Теклезги, Нахом Тадесе и Ромель Абду.

Инцидент случился в Южно-Африканской Республике (ЮАР), где проходила встреча – вероятно, эти футболисты планируют продолжить карьеру в местных южноафриканских клубах и не собираются возвращаться в свою страну из-зя тяжелой политической ситуации.

Сборная Эритреи не играла в официальных поединках с декабря 2019 года, из-за чего была исключена из мирового рейтинга ФИФА.