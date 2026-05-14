ФОТО. Так выглядит 16-летний герой матча Кубка наций Африки
Желсон Дала по документам – 16-летний футболист
В эти дни проходит Кубок наций Африки среди футбольных сборных U17.
Противостояние сборных Анголы и Мали завершилось нулевой ничьей. Лучшим футболистом матча стал вратарь команды из Анголы Желсон Дала, которому только через полгода исполнится 17 лет. Это его пятый поединок за сборную. Он пропустил четыре гола и трижды отстоял на ноль.
Если посмотреть на фото 16-летнего голкипера, закрадываются большие сомнения в его возрасте.
Goalkeeper Gelson Dala from Angola has been voted TotalEnergies Man of the Match award as Angola U17 shared spoils 0-0 with Mali U17— dailysportsafrica.com (@dailysportsug) May 14, 2026
#TotalEnergiesAFCONU17 pic.twitter.com/n97wg7suDA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Мец» не планирует продлевать сотрудничество с Цитаишвили
Элина переиграла Елену Рыбакину и далее поборется против Иги Свентек