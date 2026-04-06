Разван Луческу о состоянии отца: «Сейчас я не знаю, как что-либо объяснить»

57-летний главный тренер греческого клуба ПАОК Разван Луческу, являющийся сыном экс-наставника сборной Румынии, «Шахтера» и «Динамо» Мирчи Луческу, сделал заявление о состоянии своего отца, ныне находящегося в реанимации в одной из больниц Бухареста после проявившихся у него проблем с сердцем.

Накануне поздно вечером Разван Луческу в срочном порядке прилетел на частном самолете из Греции в Румынию, чтобы быть рядом с отцом и всей семьей.

«Что я могу сказать? Это сложная, запутанная ситуация. В больнице есть люди, которые предоставят вам всю информацию. Сейчас я не знаю, как что-либо объяснить», – отметил Разван Луческу.

Сегодня утром министр здравоохранения Румынии Александру Рогобете развеял сплетни, которые распространяются в сети, о кончине Мирчи Луческу.