Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Разван Луческу о состоянии отца: «Сейчас я не знаю, как что-либо объяснить»
Разван Луческу о состоянии отца: «Сейчас я не знаю, как что-либо объяснить»

Мирча продолжает находиться в критическом состоянии…

Getty Images/Global Images Ukraine. Разван Луческу

57-летний главный тренер греческого клуба ПАОК Разван Луческу, являющийся сыном экс-наставника сборной Румынии, «Шахтера» и «Динамо» Мирчи Луческу, сделал заявление о состоянии своего отца, ныне находящегося в реанимации в одной из больниц Бухареста после проявившихся у него проблем с сердцем.

Накануне поздно вечером Разван Луческу в срочном порядке прилетел на частном самолете из Греции в Румынию, чтобы быть рядом с отцом и всей семьей.

«Что я могу сказать? Это сложная, запутанная ситуация. В больнице есть люди, которые предоставят вам всю информацию. Сейчас я не знаю, как что-либо объяснить», – отметил Разван Луческу.

Сегодня утром министр здравоохранения Румынии Александру Рогобете развеял сплетни, которые распространяются в сети, о кончине Мирчи Луческу.

Алексей Сливченко Источник: Gazete Pencere
