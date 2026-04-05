  4. Лаутаро Мартинес догнал Дибалу по количеству голов в Серии А
05 апреля 2026, 23:56
Лаутаро Мартинес догнал Дибалу по количеству голов в Серии А

Вспомним всех аргентинских футболистов, забивших 100+ голов в чемпионате Италии

Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Аргентинский нападающий Интера Лаутаро Мартинес забил свои 130-й и 131-й голы в итальянской Серии А.

Произошло это в победном матче 31-го тура против Ромы (5:2).

Благодаря дублю в ворота римлян Мартинес настиг другого аргентинца Пауло Дибалу (также 131) по количеству голов в чемпионате Италии.

Лишь 3 представителя Аргентины забивали больше в Серии А: Габриэль Батистута (183), Эрнан Креспо (153) и Омар Сивори (147).

Аргентинские футболисты, забившие 100+ голов в итальянской Серии А

  • 183 – Габриэль Батистута (Фиорентина, Рома, Интер)
  • 153 – Эрнан Креспо (Парма, Лацио, Интер, Милан, Дженоа)
  • 147 – Омар Сивори (Ювентус, Наполи)
  • 131 – Пауло Дибала (Палермо, Ювентус, Рома)
  • 131 – Лаутаро Мартинес (Интер)
  • 125 – Гонсало Игуаин (Наполи, Ювентус, Милан)
  • 121 – Мауро Икарди (Сампдория, Интер)
  • 117 – Абель Бальбо (Удинезе, Рома, Парма, Фиорентина)
