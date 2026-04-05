Лаутаро Мартинес догнал Дибалу по количеству голов в Серии А
Вспомним всех аргентинских футболистов, забивших 100+ голов в чемпионате Италии
Аргентинский нападающий Интера Лаутаро Мартинес забил свои 130-й и 131-й голы в итальянской Серии А.
Произошло это в победном матче 31-го тура против Ромы (5:2).
Благодаря дублю в ворота римлян Мартинес настиг другого аргентинца Пауло Дибалу (также 131) по количеству голов в чемпионате Италии.
Лишь 3 представителя Аргентины забивали больше в Серии А: Габриэль Батистута (183), Эрнан Креспо (153) и Омар Сивори (147).
Аргентинские футболисты, забившие 100+ голов в итальянской Серии А
- 183 – Габриэль Батистута (Фиорентина, Рома, Интер)
- 153 – Эрнан Креспо (Парма, Лацио, Интер, Милан, Дженоа)
- 147 – Омар Сивори (Ювентус, Наполи)
- 131 – Пауло Дибала (Палермо, Ювентус, Рома)
- 131 – Лаутаро Мартинес (Интер)
- 125 – Гонсало Игуаин (Наполи, Ювентус, Милан)
- 121 – Мауро Икарди (Сампдория, Интер)
- 117 – Абель Бальбо (Удинезе, Рома, Парма, Фиорентина)
Lautaro Martínez 🇦🇷 llega a 1️⃣3️⃣1️⃣ goles en Serie A, igualando los 131 tantos de Paulo Dybala 🇦🇷 en el torneo.— Only Stats (@TheGoatStats) April 5, 2026
Lautaro ya es el 4️⃣to jugador argentino con más goles en la historia de la Serie A.
El puesto 3️⃣ es Omar Sívori 🇦🇷 (147)#inter #seriea #thuram #calhanoglu #barella… pic.twitter.com/oW7splJeni
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У украинца лучшие показатели в серии пенальти
Тренер решил остаться в сборной