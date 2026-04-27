  4. Знаменитый экс-игрок хочет тренировать сборную Украины вместе с Маркевичем
Знаменитый экс-игрок хочет тренировать сборную Украины вместе с Маркевичем

Федецкий готов войти в тренерский штаб Мирона Богдановича

УАФ. Артем Федецкий

Бывший защитник и капитан сборной Украины Артем Федецкий заявил, что готов войти в тренерский штаб национальной команды, если её возглавит Мирон Маркевич.

«Если Маркевич возглавит сборную, я готов присоединиться к штабу. Понимаю, что могут быть сомнения по поводу меня, но все нужно доказывать постепенно в работе. У меня есть соответствующая лицензия и опыт, поэтому готов работать и набираться практики рядом с таким специалистом», – сказал Федецкий.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

Дмитрий Олийченко Источник: УПЛ-ТВ
У всіх свої не реальні хотелки
