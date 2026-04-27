Знаменитый экс-игрок хочет тренировать сборную Украины вместе с Маркевичем

Бывший защитник и капитан сборной Украины Артем Федецкий заявил, что готов войти в тренерский штаб национальной команды, если её возглавит Мирон Маркевич.

«Если Маркевич возглавит сборную, я готов присоединиться к штабу. Понимаю, что могут быть сомнения по поводу меня, но все нужно доказывать постепенно в работе. У меня есть соответствующая лицензия и опыт, поэтому готов работать и набираться практики рядом с таким специалистом», – сказал Федецкий.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».