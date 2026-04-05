Стало известно, сколько заработала Стародубцева за финал в Чарльстоне
5 апреля Юлия в дебютном финале на уровне Тура потерпела поражение от Джессики Пегулы
5 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева проиграла Джессике Пегуле финал грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.
За свои выступления Юлия заработала $218 225 и 325 очков. Для Юлии это был первый рещающий поединок на уровне Тура.
Пегула, которая защитила прошлогодний трофей Чарльстона, получила чек на $354 345.
Помимо Стародубцевой, Украину в Чарльстоне также представили Даяна Ястремская и Александра Олейникова.
Ястремская добралась до второго раунда (поражение Белинде Бенчич). Призовые Даяны составили $17 230.
Олейникова завершила выступления в первом же круге (поражение Полине Кудерметовой) – Александра заработала $13 830.
