Испанско-аргентинские разборки. Определены чемпионы в Бухаресте и Марракеше
В Румынии трофей АТР 250 завоевал Навоне, а в Марокко чемпионом стал Ходар
5 апреля состоялись финалы грунтовых турниров АТР 250 в Бухаресте (Румыния) и Марракеше (Марокко).
Трофей румынский соревнований завоевал Мариано Навоне (Аргентина, ATP 60), а в Африке чемпионос стал Рафаэль Ходар (Испания, ATP 89).
Навоне в финале Бухареста в трех сетах одолел Даниэля Мерида Агилара (Испания, ATP 136). Мариано провел третий финал на уровне Тура и завоевал первый трофей.
В обновленном мировом рейтинге Навоне впервые с февраля 2025 года поднимется в топ-50.
Ходар в решающем поединке Марракеша в двух партиях одолел квалифайера Марко Трунгелетти (Аргентина, ATP 117).
Рафаэль впервые сыграл в финале соревнований АТР и завоевал первый трофей. 19-летний Ходар стал самым молодым чемпионом турнира в Марракеше.
С понедельника Ходар впервые поднимется в топ-60, а 36-летний Трунгелетти станет самым возрастным дебютантом первой сотни с 1973 года.
ATP 250 Бухарест. Грунт. Финал
- Мариано Навоне (Аргентина) [7] – Даниэль Мерида Агилар (Испания) [Q] – 6:2, 4:6, 7:5
АТР 250 Марракеш. Грунт. Финал
- Марко Трунгелетти (Аргентина) [Q] – Рафаэль Ходар (Испания) – 3:6, 2:6
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Есть вероятность, что футболист выйдет на поле уже в ноябре этого года
5 апреля Юлия уступила Джессике Пегуле в решающем поединке турнира WTA 500 в США