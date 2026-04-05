Испанско-аргентинские разборки. Определены чемпионы в Бухаресте и Марракеше

5 апреля состоялись финалы грунтовых турниров АТР 250 в Бухаресте (Румыния) и Марракеше (Марокко).

Трофей румынский соревнований завоевал Мариано Навоне (Аргентина, ATP 60), а в Африке чемпионос стал Рафаэль Ходар (Испания, ATP 89).

Навоне в финале Бухареста в трех сетах одолел Даниэля Мерида Агилара (Испания, ATP 136). Мариано провел третий финал на уровне Тура и завоевал первый трофей.

В обновленном мировом рейтинге Навоне впервые с февраля 2025 года поднимется в топ-50.

Ходар в решающем поединке Марракеша в двух партиях одолел квалифайера Марко Трунгелетти (Аргентина, ATP 117).

Рафаэль впервые сыграл в финале соревнований АТР и завоевал первый трофей. 19-летний Ходар стал самым молодым чемпионом турнира в Марракеше.

С понедельника Ходар впервые поднимется в топ-60, а 36-летний Трунгелетти станет самым возрастным дебютантом первой сотни с 1973 года.

ATP 250 Бухарест. Грунт. Финал

Мариано Навоне (Аргентина) [7] – Даниэль Мерида Агилар (Испания) [Q] – 6:2, 4:6, 7:5

АТР 250 Марракеш. Грунт. Финал

Марко Трунгелетти (Аргентина) [Q] – Рафаэль Ходар (Испания) – 3:6, 2:6

