Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Испанско-аргентинские разборки. Определены чемпионы в Бухаресте и Марракеше
ATP
05 апреля 2026, 19:18 | Обновлено 05 апреля 2026, 20:30
169
0

Испанско-аргентинские разборки. Определены чемпионы в Бухаресте и Марракеше

В Румынии трофей АТР 250 завоевал Навоне, а в Марокко чемпионом стал Ходар

05 апреля 2026, 19:18 | Обновлено 05 апреля 2026, 20:30
169
0
Испанско-аргентинские разборки. Определены чемпионы в Бухаресте и Марракеше
ATP. Рафаэль Ходар

5 апреля состоялись финалы грунтовых турниров АТР 250 в Бухаресте (Румыния) и Марракеше (Марокко).

Трофей румынский соревнований завоевал Мариано Навоне (Аргентина, ATP 60), а в Африке чемпионос стал Рафаэль Ходар (Испания, ATP 89).

Навоне в финале Бухареста в трех сетах одолел Даниэля Мерида Агилара (Испания, ATP 136). Мариано провел третий финал на уровне Тура и завоевал первый трофей.

В обновленном мировом рейтинге Навоне впервые с февраля 2025 года поднимется в топ-50.

Ходар в решающем поединке Марракеша в двух партиях одолел квалифайера Марко Трунгелетти (Аргентина, ATP 117).

Рафаэль впервые сыграл в финале соревнований АТР и завоевал первый трофей. 19-летний Ходар стал самым молодым чемпионом турнира в Марракеше.

С понедельника Ходар впервые поднимется в топ-60, а 36-летний Трунгелетти станет самым возрастным дебютантом первой сотни с 1973 года.

ATP 250 Бухарест. Грунт. Финал

  • Мариано Навоне (Аргентина) [7] – Даниэль Мерида Агилар (Испания) [Q] – 6:2, 4:6, 7:5

АТР 250 Марракеш. Грунт. Финал

  • Марко Трунгелетти (Аргентина) [Q] – Рафаэль Ходар (Испания) – 3:6, 2:6

Инфографика

По теме:
36-летний аргентинец вышел в финал Марракеша, установив еще один рекорд
Любитель приключений. Как рекордсмен дня ехал на РГ-2018 10 часов на машине
Аргентинец станет самым возрастным дебютантом топ-100 за последние 50 лет
ATP Марракеш ATP Бухарест Мариано Навоне Рафаэль Ходар Марко Трунгеллити
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Футбол | 05 апреля 2026, 09:54 14
Определена дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Определена дата, когда Мудрик может вернуться в футбол

Есть вероятность, что футболист выйдет на поле уже в ноябре этого года

ФОТО. Стародубцева получила утешительный приз после финала в Чарльстоне
Теннис | 06 апреля 2026, 01:55 0
ФОТО. Стародубцева получила утешительный приз после финала в Чарльстоне
ФОТО. Стародубцева получила утешительный приз после финала в Чарльстоне

5 апреля Юлия уступила Джессике Пегуле в решающем поединке турнира WTA 500 в США

Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Бокс | 05.04.2026, 09:22
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Источник: Суркис пытался обмануть Буткевича на огромные деньги
Футбол | 05.04.2026, 23:02
Источник: Суркис пытался обмануть Буткевича на огромные деньги
Источник: Суркис пытался обмануть Буткевича на огромные деньги
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Футбол | 05.04.2026, 07:10
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
05.04.2026, 00:15 59
Теннис
Решение принято. Мудрик заключил тайное соглашение
Решение принято. Мудрик заключил тайное соглашение
04.04.2026, 11:27 1
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Это единственный боксер, который действительно победил Усика»
Дэвид ХЭЙ: «Это единственный боксер, который действительно победил Усика»
04.04.2026, 09:29 2
Бокс
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
04.04.2026, 20:53 14
Футбол
Источник: Мудрик может вернуться в УПЛ. Назван клуб
Источник: Мудрик может вернуться в УПЛ. Назван клуб
04.04.2026, 08:38 27
Футбол
Стародубцева выбила 53-ю ракетку и вышла в полуфинал WTA 500 в Чарльстоне
Стародубцева выбила 53-ю ракетку и вышла в полуфинал WTA 500 в Чарльстоне
04.04.2026, 02:45 12
Теннис
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
04.04.2026, 21:12 46
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Власти запретили известному украинскому клубу играть в футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Власти запретили известному украинскому клубу играть в футбол
04.04.2026, 08:01 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем