Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»

Вингер Андрей Ярмоленко поделился историей из своей жизни, признавшись, что в свое время допустил финансовую ошибку под влиянием эмоций. Футболист рассказал, что в молодости приобрел автомобиль Maserati, который ранее принадлежал Артему Милевскому.

«Сделал ошибку в молодости – купил Maserati. Вот и всю жизнь на ней езжу: я ее никогда не продам и новую не куплю. Буду ездить, пока колеса не отвалятся. В свое время столько денег потратил просто потому, что хотелось, ведь такая была только у Милевского», – сказал Ярмоленко.

Напомним, что контракт Ярмоленко с «Динамо» действует до лета этого года. Ранее вингер заявлял, что этот сезон станет для него последним в карьере.