Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СТАРОДУБЦЕВА: «Был непростой момент при счете 5:2. Нужно было это пережить»
WTA
05 апреля 2026, 01:44 | Обновлено 05 апреля 2026, 02:12
СТАРОДУБЦЕВА: «Был непростой момент при счете 5:2. Нужно было это пережить»

Юлия провела флеш-интервью после победы над Киз в полуфинале Чарльстона

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистска Юлия Стародубцева провела флеш-интервью после победы над Мэдисон Киз в полуфинале турнира WTA 500 в Чарльстоне:

«Большое спасибо всем за поддержку. Я понимаю, что сегодня, возможно, не была фаворитом, но чувствую, что американская публика здесь – это как будто наполовину мой дом. Также благодарю всех украинцев, которые пришли поддержать – я это очень ценю. Мое сердце всегда с вами. Моё сердце всегда дома. Спасибо вам.

Честно говоря, у меня просто нет слов. Это очень важный момент для меня, и я стараюсь насладиться каждой секундой здесь и сейчас.

Что сегодня нужно было сделать, чтобы победить в двух сетах? Очень многое. Я знаю, что Мэдисон – замечательная соперница, прекрасная теннисистка. Я смотрела много ее матчей, и против таких теннисисток всегда очень сложно играть. Поэтому поздравляю ее с прекрасным турниром.

А для себя – нужно было оставаться стабильной и при этом играть агрессивно. Да, у меня был непростой момент при счете 5:2, когда я не удержала подачу, но нужно было это пережить, продолжать играть активно, и все получилось».

Стародубцева впервые в карьере сыграет в финале на уровне Тура. В решающем поединке Чарльстона Юлия встретится с Джессикой Пегулой.

Видеообзор матча Юлия Стародубцева – Джессика Пегула

Юлия Стародубцева WTA Чарльстон Мэдисон Киз
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(67)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем