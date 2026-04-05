СТАРОДУБЦЕВА: «Был непростой момент при счете 5:2. Нужно было это пережить»

Украинская теннисистска Юлия Стародубцева провела флеш-интервью после победы над Мэдисон Киз в полуфинале турнира WTA 500 в Чарльстоне:

«Большое спасибо всем за поддержку. Я понимаю, что сегодня, возможно, не была фаворитом, но чувствую, что американская публика здесь – это как будто наполовину мой дом. Также благодарю всех украинцев, которые пришли поддержать – я это очень ценю. Мое сердце всегда с вами. Моё сердце всегда дома. Спасибо вам.

Честно говоря, у меня просто нет слов. Это очень важный момент для меня, и я стараюсь насладиться каждой секундой здесь и сейчас.

Что сегодня нужно было сделать, чтобы победить в двух сетах? Очень многое. Я знаю, что Мэдисон – замечательная соперница, прекрасная теннисистка. Я смотрела много ее матчей, и против таких теннисисток всегда очень сложно играть. Поэтому поздравляю ее с прекрасным турниром.

А для себя – нужно было оставаться стабильной и при этом играть агрессивно. Да, у меня был непростой момент при счете 5:2, когда я не удержала подачу, но нужно было это пережить, продолжать играть активно, и все получилось».

Стародубцева впервые в карьере сыграет в финале на уровне Тура. В решающем поединке Чарльстона Юлия встретится с Джессикой Пегулой.

Видеообзор матча Юлия Стародубцева – Джессика Пегула