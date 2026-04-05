  4. ВИДЕО. Стародубцева написала «Nova Kakhovka» после полуфинала в Чарльстоне
05 апреля 2026, 01:31 |
ВИДЕО. Стародубцева написала «Nova Kakhovka» после полуфинала в Чарльстоне

Юлия передела приветствие родному городу, который находится под оккупацией россии

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева написала «Nova Kakhovka» на камере после победы над Мэдисон Киз в полуфинале турнира WTA 500 в Чарльстоне.

Стародубцева передела приветствие родному городу, который находится под российской оккупацией.

Юлия впервые в карьере вышла в финал на уровне Тура. В поединке за трофей Стародубцева поборется с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой.

Даниил Агарков
Чути коли по українськи говорить то з акцентом, але все рівно молодець, продовжує представляти Україну
Вчора Юля давала інтерв'ю,що батько бабуся і дідусь ще в Н.Каховці,але тепер з'являться гроші,і вона допоже їм виїхати звідти.
А шо то за українська тенисистка Валерія Страхова, у парі з росіянкою Тихоновою, сьогодні фінал у Боготі програла. А що так можна було?)
Десь читав,що вона народилась і живе в Америці. Якщо це правда,то мабуть батьки з Нової Каховки. 
