WTA 05 апреля 2026
ВИДЕО. Стародубцева написала «Nova Kakhovka» после полуфинала в Чарльстоне
Юлия передела приветствие родному городу, который находится под оккупацией россии
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева написала «Nova Kakhovka» на камере после победы над Мэдисон Киз в полуфинале турнира WTA 500 в Чарльстоне.
Стародубцева передела приветствие родному городу, который находится под российской оккупацией.
Юлия впервые в карьере вышла в финал на уровне Тура. В поединке за трофей Стародубцева поборется с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой.
Sending love back home 💟#CharlestonOpen pic.twitter.com/ucVexGhtS2— Credit One Charleston Open (@CharlestonOpen) April 4, 2026
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 апреля 2026, 08:02 16
Италия может получить неожиданный шанс
Футбол | 05 апреля 2026, 09:34 129
Киевляне уступили «львам» 0:1
Теннис | 06.04.2026, 02:26
Футбол | 05.04.2026, 11:52
Футбол | 05.04.2026, 19:56
Чути коли по українськи говорить то з акцентом, але все рівно молодець, продовжує представляти Україну
Вчора Юля давала інтерв'ю,що батько бабуся і дідусь ще в Н.Каховці,але тепер з'являться гроші,і вона допоже їм виїхати звідти.
А шо то за українська тенисистка Валерія Страхова, у парі з росіянкою Тихоновою, сьогодні фінал у Боготі програла. А що так можна було?)
Десь читав,що вона народилась і живе в Америці. Якщо це правда,то мабуть батьки з Нової Каховки.
Популярные новости
04.04.2026, 06:42 11
04.04.2026, 06:32
04.04.2026, 21:44 10
05.04.2026, 01:52 48
05.04.2026, 07:10 6
04.04.2026, 19:14 32
04.04.2026, 02:45 12
04.04.2026, 09:29 2