ВИДЕО. Стародубцева написала «Nova Kakhovka» после полуфинала в Чарльстоне

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева написала «Nova Kakhovka» на камере после победы над Мэдисон Киз в полуфинале турнира WTA 500 в Чарльстоне.

Стародубцева передела приветствие родному городу, который находится под российской оккупацией.

Юлия впервые в карьере вышла в финал на уровне Тура. В поединке за трофей Стародубцева поборется с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой.

