Юлия Стародубцева – Мэдисон Киз. Громкая сенсация в Чарльстоне. Видеообзор

4 апреля украинка Юлия Стародубцева уверенно переиграла Мэдисон Киз в полуфинал грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.

Стародубцева одержала убедительную победу в двух сетах за 1 час и 14 минут со счетом 6:1, 6:4.

Юлия пробилась в крупнейший финал в карьере. За трофей украинская теннисистка поборется против пятой ракетки мира Джессики Пегулы.

🏆 WTA 500 Чарльстон. Грунт, 1/2 финала

Мэдисон Киз (США) [5] – Юлия Стародубцева (Украина) – 1:6, 4:6

