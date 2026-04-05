Юлия Стародубцева – Мэдисон Киз. Громкая сенсация в Чарльстоне. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне
4 апреля украинка Юлия Стародубцева уверенно переиграла Мэдисон Киз в полуфинал грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.
Стародубцева одержала убедительную победу в двух сетах за 1 час и 14 минут со счетом 6:1, 6:4.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Юлия пробилась в крупнейший финал в карьере. За трофей украинская теннисистка поборется против пятой ракетки мира Джессики Пегулы.
🏆 WTA 500 Чарльстон. Грунт, 1/2 финала
Мэдисон Киз (США) [5] – Юлия Стародубцева (Украина) – 1:6, 4:6
Молодець, хто б міг подумати, всі наші прогресують, крім однієї Інстасамочки Даясі
