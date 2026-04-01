Монфис выпал из топ-200 рейтинга. Сможет ли еще играть на крупных турнирах?
Гаэлю необходимы wild card от организаторов для участия в основной сетке турниров
Муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной, французский теннисист Гаэль Монфис выбыл из топ-200 мирового рейтинга ATP и занял 203-ю позицию.
Француз потерял рейтинговые очки после снятия с Мастерса в Майами, где в прошлом году прошел до четвертого раунда.
Для участия в основных сетках турниров Гаэлю необходимы будут wild card от организаторов соревнований.
На старте последнего сезона профессиональной карьеры француз сыграл шесть матчей за три месяца. Гаэль успел выступить на турнире ATP 250 в Окленде где проиграл стартовый матч Фабиану Марожану, на Aus Open – потерпел поражение в 1/64 финала от Дейна Свини.
Монфис также провел два поединка на турнире ATP 500 в Акапулько, где во втором круге уступил Валентену Вашеро и два поединка на Мастерсе в Индиан-Уэллс, проиграв матч 1/32 финала Феликсу Оже-Альяссиму.
🚨 OFFICIEL !!! Gael Monfils 🇫🇷 quitte ce lundi le top 200 après avoir perdu ses points acquis au Masters 1000 de Miami 🇺🇸. ❌— Game, Set & Talk (@GameSetAndTalk) March 30, 2026
