Монфис сыграет на Мастерсе в Монте-Карло. Кто еще получил вайлд кард?

39-летний французский теннисист Гаэль Монфис (ATP 153) получил wild card на турнир ATP 1000 в Монте-Карло.

Гаэль играл на Мастерсе в Монако 12 раз. Лучшим результатом француза был финал 2016 года. Монфис проиграл испанцу Рафаэлю Надаля в трех сетах.

Французский теннисист проводит последний сезон в профессиональной карьере.

Также wild card от организаторов получил 17-летний француз Моиз Куаме (ATP 385). Моиз впервые в карьере выступил на турнире уровня Мастерс в Индиан-Уэллсе в этом году, также получив приглашение.

40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка (ATP 94), который завершает карьеру в этом году, и итальянец Маттео Берреттини (ATP 68) также стали обладателями wild card грунтового турнира в Монако.

Вавринка является победителем этого турнира 2014 года. Тогда он обыграл соотечественника, легендарного теннисиста Роджера Федерера. Берреттини показал лучший результат в Монако, выйдя во второй круг в 2023 году.

Мастерс в Монте-Карло пройдет с 4 по 12 апреля.