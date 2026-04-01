Новый стадион для Мастерса в Мадриде могут назвать в честь Надаля

Новый стадион на восемь тысяч зрителей в Мадриде могут назвать в честь легендарного испанского теннисиста, рекордсмена по трофеям на испанском тысячнике Рафаэля Надаля.

Директор турнира в Мадриде Фелисиано Лопес рассказал о планах организаторов построить новый большой стадион для турнира ATP 1000 в Мадриде.

«Новый стадион, надеюсь, будет готов примерно через два года. Это зависит от бюрократии и строительства, потому что проект очень сложный. Необходимо отвести воду из Caja Mаgica в определенное место. В общем, это важный проект – и последний из тех, который может максимально приблизить нас к турниру Grand Slam, потому что дальше развиваться уже некуда. Этот стадион будет вмещать около 8 000 зрителей.

Пока это решение не принято. Возможно, появится спонсор или он будет назван в честь игрока. Для нас было бы почtтно назвать стадион в честь Рафаэля Надаля. У нас уже есть арены имени Маноло Сантаны и Аранчи Санчес, и было бы роскошью добавить Рафаэля. Просто представьте это. Это было бы привилегией.

На даный момент у нас три крытых корта, как и в Австралии, но для турнира уровня Мастерс центральный стадион немного маловат. Например, на корте Аранчи Санчес (3500 мест) в первую неделю часто не хватает мест – люди выстраиваются в очереди, потому что есть топ-матчи, которые нельзя поставить на центральный корт, где не может быть больше пяти поединков в день. Так что, если мы перенесем эти матчи первой недели на восьмитысячный корт, это выведет турнир в совершенно другое измерение».

Нынешний центральный корт – Стадион Маноло Сантаны расссчитан примерно на 12 500 зрителей.

Надаль является пятикратным чемпионом Мастерса в Мадриде. Он становился чемпионом в 2005, 2010, 2013, 2014 и 2017 годах. Уникальное достижение испанца заключается еще в том, что он выигрывал турнир как на харде в помещении (2005 год), так и на грунте (после переноса турнира на открытые грунтовые корты в 2009 году).

После Надаля в списке с наибольшим количеством трофеев на Мастерсе в Мадриде идут сербский теннисист Новак Джокович (три трофея – 2011, 2016 и 2019 года), Роджер Федерер (три трофея – 2006, 2009 и 2012 года), Энди Маррей (два трофея – 2008 и 2015 года) и Карлос Алькарас (два трофея – 2022 и 2023 года).