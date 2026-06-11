Рафаэль НАДАЛЬ: «Он уже один из лучших игроков в истории»

Легендарный теннисист Рафаэль Надаль высказался о Карлосе Алькарасе (АТР 2), Рафаэле Ходаре (АТР 23) и Мартине Ландалусе (АТР 58):

«Карлос Алькарас вернется после травмы; он вернется сильным, потому что он слишком талантлив, чтобы могло быть иначе.

Рафа Ходар в этом году очень стремительно поднялся в рейтинге. Только человек с большим талантом способен на такое.

А также Мартин Ландалус, воспитанник академии, который в этом году делает очень важные шаги вперед. За последние месяцы он добился значительного прогресса.

Карлос уже является одним из лучших игроков в истории. А что касается остальных, нам придется подождать и посмотреть. Хотя мы уже знаем, что они очень сильны».

Ранее Рафаэль Надаль отреагировал на победу Флорентино Переса на внеочередных выборах президента мадридского «Реала».