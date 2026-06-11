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  4. Рафаэль НАДАЛЬ: «Он уже один из лучших игроков в истории»
ATP
11 июня 2026, 23:10 |
377
0

Рафаэль НАДАЛЬ: «Он уже один из лучших игроков в истории»

Легендарный теннисист высказался по поводу нынешних представителей Испании в этом виде спорта

11 июня 2026, 23:10 |
377
0
Рафаэль НАДАЛЬ: «Он уже один из лучших игроков в истории»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас
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Легендарный теннисист Рафаэль Надаль высказался о Карлосе Алькарасе (АТР 2), Рафаэле Ходаре (АТР 23) и Мартине Ландалусе (АТР 58):

«Карлос Алькарас вернется после травмы; он вернется сильным, потому что он слишком талантлив, чтобы могло быть иначе.

Рафа Ходар в этом году очень стремительно поднялся в рейтинге. Только человек с большим талантом способен на такое.

А также Мартин Ландалус, воспитанник академии, который в этом году делает очень важные шаги вперед. За последние месяцы он добился значительного прогресса.

Карлос уже является одним из лучших игроков в истории. А что касается остальных, нам придется подождать и посмотреть. Хотя мы уже знаем, что они очень сильны».

Ранее Рафаэль Надаль отреагировал на победу Флорентино Переса на внеочередных выборах президента мадридского «Реала».

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Рафаэль Надаль Карлос Алькарас (теннисист) Рафаэль Ходар Мартин Ландалус
Дмитрий Вус Источник: Tennishead
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