Рафаэль НАДАЛЬ: «Он уже один из лучших игроков в истории»
Легендарный теннисист высказался по поводу нынешних представителей Испании в этом виде спорта
Легендарный теннисист Рафаэль Надаль высказался о Карлосе Алькарасе (АТР 2), Рафаэле Ходаре (АТР 23) и Мартине Ландалусе (АТР 58):
«Карлос Алькарас вернется после травмы; он вернется сильным, потому что он слишком талантлив, чтобы могло быть иначе.
Рафа Ходар в этом году очень стремительно поднялся в рейтинге. Только человек с большим талантом способен на такое.
А также Мартин Ландалус, воспитанник академии, который в этом году делает очень важные шаги вперед. За последние месяцы он добился значительного прогресса.
Карлос уже является одним из лучших игроков в истории. А что касается остальных, нам придется подождать и посмотреть. Хотя мы уже знаем, что они очень сильны».
Ранее Рафаэль Надаль отреагировал на победу Флорентино Переса на внеочередных выборах президента мадридского «Реала».
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