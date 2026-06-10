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Испания
10 июня 2026, 23:39 |
188
0

Легендарный Надаль отреагировал на победу Переса на выборах в Реале

Рафаэль поздравил Флорентино

10 июня 2026, 23:39 |
188
0
Легендарный Надаль отреагировал на победу Переса на выборах в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine
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Легендарный теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу Флорентино Переса на внеочередных выборах президента мадридского «Реала»:

«Я ни за кого не голосовал. Оба кандидата провели хорошую кампанию. В демократии побеждает тот, кто получает больше голосов. Флорентино Перес, на мой взгляд, является лучшим президентом в истории «Реала». Поэтому я считаю, что его миссия еще не завершена. Флорентино был президентом 26 лет, и время идет для всех. Думаю, наступит момент, когда ему придется покинуть пост.

А что касается Энрике Рикельме – не знаю. Сегодня есть сегодня, а завтра будет завтра. Я не имею представления, что произойдет в будущем. Сегодня он хотел победить, но посмотрим, захочет ли он этого через несколько лет. Кроме того, его личная жизнь будет меняться, как и профессиональная. Всегда очень рискованно делать прогнозы на несколько лет вперед».

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Флорентино Перес чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Рафаэль Надаль
Дмитрий Вус Источник: Marca
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