Джокович проводит 1000-ю неделю в топ-20 рейтинга ATP. Кто лидер списка?

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (ATP 8) находится в топ-20 мирового рейтинга ATP 1000-ю неделю.

Джокович достиг этого показателя 22 июня 2026 года и стал вторым теннисистом в истории, которому это удалось.

Сербский теннисист впервые вошел в топ-20 рейтинга в 2006 году, 20 лет назад.

Из своих 1000 недель 39-летний серб провел рекордные 428 недель в статусе лидера мирового рейтинга ATP.

Большего показателя удалось достичь лишь швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру – 1064 недели. У испанца Рафаэля Надаля в активе 927 недель в топ-20, а у американца Андре Агасси – 868 недель.

20 теннисистов с наибольшим количеством недель, проведенных в топ-20