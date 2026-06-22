Джокович проводит 1000-ю неделю в топ-20 рейтинга ATP. Кто лидер списка?
Новак стал вторым теннисистом в истории, которому удалось достигнуть этого показателя
Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (ATP 8) находится в топ-20 мирового рейтинга ATP 1000-ю неделю.
Джокович достиг этого показателя 22 июня 2026 года и стал вторым теннисистом в истории, которому это удалось.
Сербский теннисист впервые вошел в топ-20 рейтинга в 2006 году, 20 лет назад.
Из своих 1000 недель 39-летний серб провел рекордные 428 недель в статусе лидера мирового рейтинга ATP.
Большего показателя удалось достичь лишь швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру – 1064 недели. У испанца Рафаэля Надаля в активе 927 недель в топ-20, а у американца Андре Агасси – 868 недель.
20 теннисистов с наибольшим количеством недель, проведенных в топ-20
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