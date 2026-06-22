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  4. Рейтинг ATP. Синнер остается на первой строчке, Сачко – на 199-м месте
ATP
22 июня 2026, 16:05 | Обновлено 22 июня 2026, 17:00
154
0

Рейтинг ATP. Синнер остается на первой строчке, Сачко – на 199-м месте

Георгий Кравченко поднялся на 42 места, Алексей Крутых прибавил 201 позицию

22 июня 2026, 16:05 | Обновлено 22 июня 2026, 17:00
154
0
Рейтинг ATP. Синнер остается на первой строчке, Сачко – на 199-м месте
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер
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22 июня Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг игроков.

Первую строчку мирового рейтинга по прежнему возглавляет итальянский теннисист Янник Синнер с активом в 13 450 баллами.

На втором месте находится испанский теннисист Карлос Алькарас с 9 460 очками.

В топ-10 рейтинга произошло несколько изменений.

Американский теннисист Тейлор Фритц добавил две позиции и поднялся на седьмое место. На девятое место опустился нейтрал Даниил Медведев.

Первая ракетка Украины Виталий Сачко по прежнему занимает 199-ю строчку.

Украинец Георгий Кравченко поднялся на 42 места и занимает 472-ю строчку. Алексей Крутых прибавил 201 позицию и занял 633-ю строчку.

Топ-10 рейтинга ATP

Украинцы в рейтинге АТР

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Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 22–28.06
Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Феликс Оже-Альяссим Бен Шелтон Алекс де Минаур Тейлор Фритц Новак Джокович Даниил Медведев Флавио Коболли рейтинг ATP Виталий Сачко Вадим Урсу Георгий Кравченко Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Владислав Орлов Александр Овчаренко Алексей Крутых Юрий Джавакян Александр Брайнин
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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