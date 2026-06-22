Рейтинг ATP. Синнер остается на первой строчке, Сачко – на 199-м месте

22 июня Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг игроков.

Первую строчку мирового рейтинга по прежнему возглавляет итальянский теннисист Янник Синнер с активом в 13 450 баллами.

На втором месте находится испанский теннисист Карлос Алькарас с 9 460 очками.

В топ-10 рейтинга произошло несколько изменений.

Американский теннисист Тейлор Фритц добавил две позиции и поднялся на седьмое место. На девятое место опустился нейтрал Даниил Медведев.

Первая ракетка Украины Виталий Сачко по прежнему занимает 199-ю строчку.

Украинец Георгий Кравченко поднялся на 42 места и занимает 472-ю строчку. Алексей Крутых прибавил 201 позицию и занял 633-ю строчку.

Топ-10 рейтинга ATP

Украинцы в рейтинге АТР