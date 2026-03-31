Обидчик Алькараса в Майами снялся с Мастерса в Монте-Карло
Себастьян Корда, а также Джек Дрейпер не сыграют на турнире в Монако
Американский теннисист Себастьян Корда (ATP 42) и британец Джек Дрейпер (ATP 25) снялись с турнира ATP 1000 в Монте-Карло.
В прошлом году Корда вылетел в поединке 1/32 финала Мастерса от чеха Иржи Легечки (ATP 14), а Дрейпер проиграл матч 1/8 финала будущему полуфиналисту Алехандро Давидовичу-Фокине (ATP 17).
Из-за отказа игроков в основную сетку турнира прошли французский теннисист Джованни Мпеши Перрикар (ATP 57) и немец Даниэль Альтмайер (ATP 52).
Ранее от участия на тысячнике в Монако отказались сербский теннисист Новак Джокович (ATP 4) и американец Тейлор Фритц (ATP 8).
Мастерс в Монте-Карло пройдет с 4 по 12 апреля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Карлос практиковался на домашних кортах, там же был замечен испанец Мартин Ландалус
Инфантино прокомментировал ситуацию вокруг участия Ирана в предстоящем ЧМ-2026