Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Обидчик Алькараса в Майами снялся с Мастерса в Монте-Карло
ATP
31 марта 2026, 18:50 | Обновлено 31 марта 2026, 19:07
128
0

Обидчик Алькараса в Майами снялся с Мастерса в Монте-Карло

Себастьян Корда, а также Джек Дрейпер не сыграют на турнире в Монако

Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Корда и Джек Дрейпер

Американский теннисист Себастьян Корда (ATP 42) и британец Джек Дрейпер (ATP 25) снялись с турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

В прошлом году Корда вылетел в поединке 1/32 финала Мастерса от чеха Иржи Легечки (ATP 14), а Дрейпер проиграл матч 1/8 финала будущему полуфиналисту Алехандро Давидовичу-Фокине (ATP 17).

Из-за отказа игроков в основную сетку турнира прошли французский теннисист Джованни Мпеши Перрикар (ATP 57) и немец Даниэль Альтмайер (ATP 52).

Ранее от участия на тысячнике в Монако отказались сербский теннисист Новак Джокович (ATP 4) и американец Тейлор Фритц (ATP 8).

Мастерс в Монте-Карло пройдет с 4 по 12 апреля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.

По теме:
Себастьян Корда Джек Дрейпер ATP Монте-Карло
Алина Грушко
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем