Обидчик Алькараса в Майами снялся с Мастерса в Монте-Карло

Американский теннисист Себастьян Корда (ATP 42) и британец Джек Дрейпер (ATP 25) снялись с турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

В прошлом году Корда вылетел в поединке 1/32 финала Мастерса от чеха Иржи Легечки (ATP 14), а Дрейпер проиграл матч 1/8 финала будущему полуфиналисту Алехандро Давидовичу-Фокине (ATP 17).

Из-за отказа игроков в основную сетку турнира прошли французский теннисист Джованни Мпеши Перрикар (ATP 57) и немец Даниэль Альтмайер (ATP 52).

Ранее от участия на тысячнике в Монако отказались сербский теннисист Новак Джокович (ATP 4) и американец Тейлор Фритц (ATP 8).

Мастерс в Монте-Карло пройдет с 4 по 12 апреля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.