Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джокович впервые с 2011 года не выступит на Мастерсе в Монте-Карло
ATP
27 марта 2026, 22:50 | Обновлено 27 марта 2026, 23:01
46
0

Джокович впервые с 2011 года не выступит на Мастерсе в Монте-Карло

Тысячник в Монако пропустит и седьмая ракетка – Тейлор Фритц

46
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Легендарный сербский теннисист, третья ракетка мира Новак Джокович не выступит на турнире ATP 1000 в Монте-Карло.

Причиной стала травма правого плеча из-за которой Джокович также пропустил Мастерс в Майами. Последний матч Новак провел 12 марта на тысячнике в Индиан-Уэллс. Сербский теннисист проиграл поединок 1/8 финала Джеку Дрейперу.

38-летний теннисист выступал на Мастерсе в Монако ежегодно, начиная с 2011 года. Джокович учавствовал в турнире 18 раз за карьеру, став рекордсменом по этому показателю. Серб выигрывал трофей в Монте-Карло дважды, в 2013 и 2015 годах, побеждав испанского теннисиста Рафаэля Надаля. В 2025 году Новак проиграл поединок первого круга чилийцу Алехандро Табило.

Также грунтовый тысячник в Монако второй год подряд пропустит и седьмая ракетка мира, американец Тейлор Фритц. Перед стартом на Мастерсе в Майами Фритц заявлял, что может полностью пропустить грунтовый сезон, чтобы решить свои проблемы с коленом.

На турнире во Флориде американец дошел до 1/8 финала, где в трех сетах проиграл чеху Иржи Легечке.

Мастерс в Монте-Карло пройдет с 4 по 12 апреля.

Новак Джокович Тейлор Фритц ATP Монте-Карло
Алина Грушко
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем