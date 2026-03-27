Джокович впервые с 2011 года не выступит на Мастерсе в Монте-Карло

Легендарный сербский теннисист, третья ракетка мира Новак Джокович не выступит на турнире ATP 1000 в Монте-Карло.

Причиной стала травма правого плеча из-за которой Джокович также пропустил Мастерс в Майами. Последний матч Новак провел 12 марта на тысячнике в Индиан-Уэллс. Сербский теннисист проиграл поединок 1/8 финала Джеку Дрейперу.

38-летний теннисист выступал на Мастерсе в Монако ежегодно, начиная с 2011 года. Джокович учавствовал в турнире 18 раз за карьеру, став рекордсменом по этому показателю. Серб выигрывал трофей в Монте-Карло дважды, в 2013 и 2015 годах, побеждав испанского теннисиста Рафаэля Надаля. В 2025 году Новак проиграл поединок первого круга чилийцу Алехандро Табило.

Также грунтовый тысячник в Монако второй год подряд пропустит и седьмая ракетка мира, американец Тейлор Фритц. Перед стартом на Мастерсе в Майами Фритц заявлял, что может полностью пропустить грунтовый сезон, чтобы решить свои проблемы с коленом.

На турнире во Флориде американец дошел до 1/8 финала, где в трех сетах проиграл чеху Иржи Легечке.

Мастерс в Монте-Карло пройдет с 4 по 12 апреля.