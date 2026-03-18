Седьмая ракетка мира может пропустить грунтовый сезон из-за травмы

Седьмой номер мирового рейтинга ATP, американец Тейлор Фритц поделился с журналистами информацией о возможном пропуске грунтового сезона из-за травмы колена.

Американец рассказал, что испытывает проблемы с коленом (тендинит – воспаление сухожилий) длительное время. Ранее боль присутствовала лишь после матчей, но ее удавалось купировать во время заминки, но со временем ситуация ухудшилась и появились трудности со сгибанием опорной ноги во время подачи, а позже боль была постоянной во время всей игры.

«Я всё ещё восстанавливаюсь после травмы колена. В некоторые дни мне лучше, в другие – нет, и я точно не знаю почему.

Например, в Далласе я чувствовал себя потрясающе, и меня это нисколько не беспокоило на протяжении всего турнира. Мне казалось, что я отлично играю. А потом, перед турниром в Индиан-Уэллс, все изменилось. Я почувствовал, что немного сдал позиции. То же самое произошло и в Австралии.

Мы договорились с моей командой, что после Майами, если не будет значительного улучшения, возможно, наступит время немного сделать перерыв в выступлениях на турнирах и полностью вылечить колено. Если есть часть сезона, которую мне было бы легче пропустить, то это сезон на грунтовых кортах, как и в прошлом году. Думаю, эта неделя многое покажет, но в целом не все так плохо.

По поводу моей игры, мне кажется, что в этом году и в конце прошлого года я подаю, пожалуй, лучше, чем когда-либо за свою карьеру. И сейчас я так считаю. Мне просто нужно убедиться, что мое тело здорово. Когда я чувствую себя на сто процентов, я также чувствую, что могу очень хорошо двигаться. Думаю, это именно то, чего мне не хватало в Индиан-Уэллс».

Нестабильные результаты Фритца отражают эту проблему. В прошлом году американец не смог выиграть два матча подряд, начиная с Токио (в конце сентября 2025 года), до Открытого чемпионата Австралии этого года, где он дошел до четвертого раунда.

Затем он показал отличные результаты в Далласе, дойдя до финала, где уступил своему соотечественнику Бену Шелтону. После этого Тейлор одержал две победы в матчах, прошедших в Делрей-Бич и Индиан-Уэллсе.

Американец начнет выступление на турнире ATP 1000 в Майами со второго круга. Его соперником станет победитель поединка Денис Шаповалов – Ботик ван де Зандсхулп.