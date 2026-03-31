«Погорячился». Немчанинов и болбой помирились после стычки во время матча

Защитник «Вильховцов» Дмитрий Немчанинов стал антигероем матча с «Нивой» в 23-м туре Второй лиги Украины. Его команда пропустила единственный гол на 90-й минуте, а за несколько мгновений до этого сверхопытный игрок головой толкнул мальчика, подававшего мячи.

«Я связался с парнем, и мы с ним нормально побеседовали. У него ко мне нет никаких вопросов, у меня к нему тоже. Он сказал, что не должен был делать того, что сделал. Я тоже сказал, что погорячился. Я ему даже пообещал подарить на память свою футболку, в которой играл в том матче», – заявил Немчанинов.

Этот конфликт спровоцировал толкотню на поле между игроками и даже болельщиками, один из которых прорвался с палкой в ​​руках. 36-летний воспитанник «Динамо» за свою выходку был предупрежден.