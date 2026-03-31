  «Погорячился». Немчанинов и болбой помирились после стычки во время матча
31 марта 2026, 18:14 | Обновлено 31 марта 2026, 18:15
«Погорячился». Немчанинов и болбой помирились после стычки во время матча

Защитник «Вильховцов» толкнул головой мальчика, но конфликт в прошлом

Facebook. Дмитрий Немчанинов

Защитник «Вильховцов» Дмитрий Немчанинов стал антигероем матча с «Нивой» в 23-м туре Второй лиги Украины. Его команда пропустила единственный гол на 90-й минуте, а за несколько мгновений до этого сверхопытный игрок головой толкнул мальчика, подававшего мячи.

«Я связался с парнем, и мы с ним нормально побеседовали. У него ко мне нет никаких вопросов, у меня к нему тоже. Он сказал, что не должен был делать того, что сделал. Я тоже сказал, что погорячился. Я ему даже пообещал подарить на память свою футболку, в которой играл в том матче», – заявил Немчанинов.

Этот конфликт спровоцировал толкотню на поле между игроками и даже болельщиками, один из которых прорвался с палкой в ​​руках. 36-летний воспитанник «Динамо» за свою выходку был предупрежден.

По теме:
Украинский защитник: «Если бы я хотел ударить, я бы ударил, и он бы упал»
Колесник шокирован поступком человека, ради которого избил сотрудника ТЦК
ВИДЕО. Немчанинов толкнул головой болбоя и спровоцировал потасовку
Руслан Полищук Источник: Трибуна
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Футбол | 31 марта 2026, 09:27 8
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб

Лунин – в трансферном списке «Интера»

Пробить дно в Лондоне. Хроника катастрофы Тудора в Тоттенхэме
Футбол | 31 марта 2026, 11:26 11
Пробить дно в Лондоне. Хроника катастрофы Тудора в Тоттенхэме
Пробить дно в Лондоне. Хроника катастрофы Тудора в Тоттенхэме

Обозреватель Sport.ua – о закономерном провале хорвата в «Хотспурс»

Уже вышли на Евро. Михайленко назвал состав Украины U-19 на игру с Румынией
Футбол | 31.03.2026, 16:14
Уже вышли на Евро. Михайленко назвал состав Украины U-19 на игру с Румынией
Уже вышли на Евро. Михайленко назвал состав Украины U-19 на игру с Румынией
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
Футбол | 30.03.2026, 20:43
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
Футбол | 31.03.2026, 10:46
Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
Популярные новости
ФОТО. Сбросил лишние кг. Фьюри показал форму перед боем с россиянином
ФОТО. Сбросил лишние кг. Фьюри показал форму перед боем с россиянином
31.03.2026, 03:05
Бокс
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
30.03.2026, 07:42 1
Бокс
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
29.03.2026, 19:18 1
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
29.03.2026, 19:20 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
31.03.2026, 09:41 3
Футбол
Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА
Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА
31.03.2026, 02:05 1
Футбол
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
30.03.2026, 02:08 3
Хоккей
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
30.03.2026, 08:51 13
Футбол
