Украина. Вторая лига
29 марта 2026, 23:05 | Обновлено 29 марта 2026, 23:16
ВИДЕО. Немчанинов толкнул головой болбоя и спровоцировал потасовку

Дмитрий Немчанинов обидел ребенка во время матча Второй лиги

ФК Минай. Дмитрий Немчанинов

Воспитанник киевского «Динамо» Дмитрий Немчанинов некрасиво поступил по отношению к подающему мячи мальчику во время матча «Нива» – «Вильховцы» во Второй лиге.

В компенсированное арбитром время при счете 0:0 36-летний игрок гостей готовился ввести мяч в игру из-за боковой линии и вступил в словесный конфликт с болбоем, после чего толкнул его головой. Тут же вспыхнул конфликт между игроками, в который также вмешались болельщики. Немчанинов был предупрежден, и по красной карточке получили футболисты в каждой команде. До финального свистка «Нива» успела вырвать победу – 1:0.

Дмитрий Немчанинов не провел ни одного матча за первую команду «Динамо». Экс-игрок юношеской сборной Украины выступал в частности за донецкий «Олимпик» и «Минай».

ВИДЕО конфликта в матче «Нива» – «Вильховцы»

Руслан Полищук
