Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 30.03–05.04

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 30 марта до 5 апреля.

М25 Реус (Испания – грунт), M25 Reus

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Эдуар Вийослада (Франция, 5) – Артем Худа (Украина) – 6:3, 6:3

Гиллем Давассе (Андорра, уайлд-кард) – Михаил Ковалев (Украина) – 4:6, 6:2, 10:6

Сержи Фита (Испания, 7) – Антон Марченко (Украина) – 6:2, 6:3

Одиночный разряд

Первый круг

Жоау Домингеш (Португалия) – Александр Токарь (Украина, уайлд-кард) – ТВА

М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 13 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Максим Хлывнюк (Украина) – Лукас Густин (Румыния) – 3:6, 6:1, 10:6

Владимир Ужиловский (Украина) – Ян Ключыньски (Польша) – 4:6, 5:7

Исса Али (Саудовская Аравия) – Василий макаренко (Украина) – 6:4, 6:2

Одиночный разряд

Первый круг

Юрий Джавакян (Украина, 6) – Савелий Иванов – ТВА

Парный разряд

Первый круг