26
0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 30.03–05.04
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
26
0
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 30 марта до 5 апреля.
М25 Реус (Испания – грунт), M25 Reus
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Эдуар Вийослада (Франция, 5) – Артем Худа (Украина) – 6:3, 6:3
- Гиллем Давассе (Андорра, уайлд-кард) – Михаил Ковалев (Украина) – 4:6, 6:2, 10:6
- Сержи Фита (Испания, 7) – Антон Марченко (Украина) – 6:2, 6:3
Одиночный разряд
Первый круг
- Жоау Домингеш (Португалия) – Александр Токарь (Украина, уайлд-кард) – ТВА
М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 13 Sharm Elsheikh Men's Future
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Максим Хлывнюк (Украина) – Лукас Густин (Румыния) – 3:6, 6:1, 10:6
- Владимир Ужиловский (Украина) – Ян Ключыньски (Польша) – 4:6, 5:7
- Исса Али (Саудовская Аравия) – Василий макаренко (Украина) – 6:4, 6:2
Одиночный разряд
Первый круг
- Юрий Джавакян (Украина, 6) – Савелий Иванов – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Владимир Ужиловский (Украина) и Самуэль Руджери (Италия) – Савелий Иванов и Седрик Штанке (Германия) – 6:4, 7:6 (7:3)
- Дмитрий Бессонов и Никита Янин – Юрий Джавакян (Украина) и Крис ван Вик (ЮАР, 2) – 4:6, 6:3, 6:10
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
Популярные новости
31.03.2026, 08:12 1
30.03.2026, 08:55
31.03.2026, 02:05 1
31.03.2026, 03:05
30.03.2026, 12:03 60
31.03.2026, 08:33 5
29.03.2026, 23:38 1
30.03.2026, 07:15 87