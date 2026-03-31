  4. Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 30.03–05.04
31 марта 2026, 17:53
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 30 марта до 5 апреля.

М25 Реус (Испания – грунт), M25 Reus

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Эдуар Вийослада (Франция, 5) – Артем Худа (Украина) – 6:3, 6:3
  • Гиллем Давассе (Андорра, уайлд-кард) – Михаил Ковалев (Украина) – 4:6, 6:2, 10:6
  • Сержи Фита (Испания, 7) – Антон Марченко (Украина) – 6:2, 6:3

Одиночный разряд

Первый круг

  • Жоау Домингеш (Португалия) – Александр Токарь (Украина, уайлд-кард) – ТВА

М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 13 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Максим Хлывнюк (Украина) – Лукас Густин (Румыния) – 3:6, 6:1, 10:6
  • Владимир Ужиловский (Украина) – Ян Ключыньски (Польша) – 4:6, 5:7
  • Исса Али (Саудовская Аравия) – Василий макаренко (Украина) – 6:4, 6:2

Одиночный разряд

Первый круг

  • Юрий Джавакян (Украина, 6) – Савелий Иванов – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Владимир Ужиловский (Украина) и Самуэль Руджери (Италия) – Савелий Иванов и Седрик Штанке (Германия) – 6:4, 7:6 (7:3)
  • Дмитрий Бессонов и Никита Янин – Юрий Джавакян (Украина) и Крис ван Вик (ЮАР, 2) – 4:6, 6:3, 6:10

