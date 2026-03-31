Один из лучших полузащитников мира намерен сменить клуб. Он мечтает о Реале

Аргентинский полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес может продолжить карьеру в мадридском «Реале». Об этом сообщает Бен Джейкобс.

По информации источника, 25-летний футболист намерен покинуть клуб Английской Премьер-лиги и продолжить свою карьеру в составе испанского гранда.

В текущем сезоне на счету Энцо Фернандеса 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 12 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

