Один из лучших полузащитников мира намерен сменить клуб. Он мечтает о Реале
Энцо Фернандес намерен стать игроком испанского гранда
Аргентинский полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес может продолжить карьеру в мадридском «Реале». Об этом сообщает Бен Джейкобс.
По информации источника, 25-летний футболист намерен покинуть клуб Английской Премьер-лиги и продолжить свою карьеру в составе испанского гранда.
В текущем сезоне на счету Энцо Фернандеса 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 12 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Челси» может провернуть супертрансфер.
