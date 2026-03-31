Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Ребров должен уйти». Экс-вратарь Карпат высказался о будущем тренера
Сборные Украины и Албании проведут товарищеский матч

УАФ. Сергей Ребров

Бывший вратарь «Карпат» и «Зари», а ныне один из руководителей именитого львовского ФК Андрей Тлумак эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чего ждет от сегодняшнего спарринга сборных Украины и Албании в испанской Валенсии.

«Думаю, что наставники обеих сборных дадут возможность проявить себя тем исполнителям, которые не имели достаточной игровой практики в текущем цикле. В частности, меня интересует, как пройдет дебют стопера Эдуарда Сарапия, который в последнее время на виду в «Полесье», и продолжит ли свою впечатляющую голевую серию динамовец Матвей Пономаренко.

Будет ли это последний поединок у руля Сергея Реброва? Он себя показал с наилучшей стороны как клубный тренер, но, к сожалению, наша сборная под его руководством уже не впервые не сумела себя проявить. Такое в футболе бывает. Я поддерживаю тот большой отряд болельщиков, экспертов, которые считают, что не справившийся с поставленной задачей тренер должен уйти».

Ранее Максим Шацких удивил прогнозом на матч Украина – Албания.

Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Сборная Украины выйдет на ЧМ-2030»
Забарный объяснил поражение от Швеции: «Ничего нового не увидел»
Эксперт: «Ребров или нет, но тренер сборной должен жить в Украине»
товарищеские матчи Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Украина - Албания инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Футбол | 31 марта 2026, 08:33 5
Президент Ингульца советует присмотреться к Юрию Вернидубу

Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Ребров может напихать. И в сборной есть лидеры»
Футбол | 30 марта 2026, 16:25 13
Украина – Албания. Прогноз и анонс на товарищеский поединок
Футбол | 31.03.2026, 07:00
Последний матч в сборной Украины? Статистика Реброва с командой
Футбол | 31.03.2026, 13:09
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Футбол | 30.03.2026, 16:15
Комментарии 1
Хто там в нас ще не висловився з цього приводу? Баба Параска з першого під'їзду ще нічого не виказала з цього приводу Та піде Ребров, не хвилюйтеся так. Деякі видання вже так пукани рвуть з цього приводу, так наярюють - смішно за таким спостерігати. І це називається не тиск на замовлення? Та навіть відомо від кого
Антонелли выиграл гонку в Японии, не дубль для Мерседеса
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Склоним головы. Одна из самых талантливых атлеток погибла с мамой и братом
Матч, который не нужен никому…
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
