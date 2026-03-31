«Ребров должен уйти». Экс-вратарь Карпат высказался о будущем тренера
Сборные Украины и Албании проведут товарищеский матч
Бывший вратарь «Карпат» и «Зари», а ныне один из руководителей именитого львовского ФК Андрей Тлумак эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чего ждет от сегодняшнего спарринга сборных Украины и Албании в испанской Валенсии.
«Думаю, что наставники обеих сборных дадут возможность проявить себя тем исполнителям, которые не имели достаточной игровой практики в текущем цикле. В частности, меня интересует, как пройдет дебют стопера Эдуарда Сарапия, который в последнее время на виду в «Полесье», и продолжит ли свою впечатляющую голевую серию динамовец Матвей Пономаренко.
Будет ли это последний поединок у руля Сергея Реброва? Он себя показал с наилучшей стороны как клубный тренер, но, к сожалению, наша сборная под его руководством уже не впервые не сумела себя проявить. Такое в футболе бывает. Я поддерживаю тот большой отряд болельщиков, экспертов, которые считают, что не справившийся с поставленной задачей тренер должен уйти».
