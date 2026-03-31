Шацких удивил прогнозом на матч Украина – Албания

Легенда киевского «Динамо» Максим Шацких поделился ожиданиями от матча национальной сборной Украины против Албании, которые встретятся в контрольной игре.

«Конечно же, в памяти у всех болельщиков Украины до сих пор поражение от Швеции. Очень многое было сказано и написано об этом фиаско, изрядно полили грязью команду [Сергея Реброва], поэтому не хотелось бы еще больше досыпать соль на раны. Наверное, никто не ожидал такого результата, в том числе и я, но нужно двигаться дальше…

Что касается непосредственно матча Украина – Албания, то, по моему мнению, в нем тренерский штаб [Сергея Реброва] позволит поиграть всем или почти всем игрокам, вызванным в сборную. Будет тотальная ротация. Решать, конечно же, Станиславовичу, но я бы поступил именно так.

Считаю, не стоит ожидать какого-нибудь феерического поединка. Скорее всего, будет размеренная игра со стороны обоих коллективов, потому что никому не нужны травмы на ровном месте. В клубном футболе в текущем сезоне начинается самое интересное – соревнования выходят на финишную прямую. На мой взгляд, будет результативная ничья – 1:1 или 2:2», – сказал Максим.

Матч Украина – Албания намечен на вторник, 31 марта. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.