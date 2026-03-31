Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
31 марта 2026, 12:52 | Обновлено 31 марта 2026, 13:14
Шацких удивил прогнозом на матч Украина – Албания

Легенда Динамо считает, что команды не смогут определить победителя

31 марта 2026, 12:52 | Обновлено 31 марта 2026, 13:14
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Шацких

Легенда киевского «Динамо» Максим Шацких поделился ожиданиями от матча национальной сборной Украины против Албании, которые встретятся в контрольной игре.

«Конечно же, в памяти у всех болельщиков Украины до сих пор поражение от Швеции. Очень многое было сказано и написано об этом фиаско, изрядно полили грязью команду [Сергея Реброва], поэтому не хотелось бы еще больше досыпать соль на раны. Наверное, никто не ожидал такого результата, в том числе и я, но нужно двигаться дальше…

Что касается непосредственно матча Украина – Албания, то, по моему мнению, в нем тренерский штаб [Сергея Реброва] позволит поиграть всем или почти всем игрокам, вызванным в сборную. Будет тотальная ротация. Решать, конечно же, Станиславовичу, но я бы поступил именно так.

Считаю, не стоит ожидать какого-нибудь феерического поединка. Скорее всего, будет размеренная игра со стороны обоих коллективов, потому что никому не нужны травмы на ровном месте. В клубном футболе в текущем сезоне начинается самое интересное – соревнования выходят на финишную прямую. На мой взгляд, будет результативная ничья – 1:1 или 2:2», – сказал Максим.

Матч Украина – Албания намечен на вторник, 31 марта. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

Экс-игрок сборной Украины: «Реброву следует максимально изменить состав»
Последний матч в сборной Украины? Статистика Реброва с командой
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Сборная Украины летит в пропасть, в крутое пике»
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров раскрыл секрет, почему Ярмоленко нет в сборной
Футбол | 31 марта 2026, 10:35 6
Ребров раскрыл секрет, почему Ярмоленко нет в сборной
Ребров раскрыл секрет, почему Ярмоленко нет в сборной

Тренер ответил, что в команде большая конкуренция

ОФИЦИАЛЬНО. Милан объявил о подписании нападающего
Футбол | 31 марта 2026, 13:23 0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан объявил о подписании нападающего
ОФИЦИАЛЬНО. Милан объявил о подписании нападающего

Андрей Костич продолжит карьеру в Италии

РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
Футбол | 30.03.2026, 20:43
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
Украина – Албания. Прогноз и анонс на товарищеский поединок
Футбол | 31.03.2026, 07:00
Украина – Албания. Прогноз и анонс на товарищеский поединок
Украина – Албания. Прогноз и анонс на товарищеский поединок
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Футбол | 31.03.2026, 09:27
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Згідний із Шацьких! Команди "відходять" свої 90 хвилин і на тому все. Матч нецікавий і непотрібний нікому - ні гравцям, ні екс-тренеру...
Популярные новости
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
29.03.2026, 08:45 44
Футбол
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
30.03.2026, 08:51 13
Футбол
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
29.03.2026, 09:17 49
Футбол
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
29.03.2026, 19:18 1
Биатлон
Кличко дебютировал за Монако и сделал первые статистические действия в ЛНБ
Кличко дебютировал за Монако и сделал первые статистические действия в ЛНБ
29.03.2026, 23:38 1
Баскетбол
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
29.03.2026, 14:02
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
29.03.2026, 19:20 4
Футбол
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
30.03.2026, 02:08 3
Хоккей
