Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Динамо дал совет Пономаренко перед матчем Украина – Албания
Украина. Премьер лига
31 марта 2026, 10:51 | Обновлено 31 марта 2026, 11:13
Максим Шацких расхвалил молодого форварда «Динамо»

Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко

Легендарный форвард киевского Динамо Максим Шацких дал совет Матвею Пономаренко перед контрольным матчем Украины против национальной сборной Албании.

«Думаю, с Албанией Пономаренко есть все шансы выйти на поле в основном составе. Логично смотрится его появление со старта. Ему нужно дать не пять или десять, а 60-70 минут игрового времени и понять его реальные возможности на фоне остальных более опытных игроков национальной сборной, потому что Матвей, как ни крути, а все еще новичок и довольно молодой игрок.

Для Пономаренко сейчас нужно от матча к матчу стабильно играть за Динамо. Планку он уже поднял очень высоко. У него есть все задатки для того, чтобы стать форвардом топ-уровня: он крепкий, мощный, наглый, у него есть чуйка – умеет оказаться там, где нужно в нужный момент. И самое главное – он забивает! Говорят, мол, у него есть немного лишнего веса. Не знаю, не работал с ним лично, но снаружи этого не видно.

Возможно, у него просто конституция тела такова. Однако я не уверен, что несколько похудевший Пономаренко заиграет еще лучше, может быть наоборот. Если ему комфортно играть, имея 90 или сколько кило, то не вижу в этом никаких проблем. Самое важное сейчас – понять, как Пономаренко справится с психологическим давлением, как отреагирует на всю эту писанину о нем в СМИ и сети, как справится с ожиданиями болельщиков. Быть не только физически, но и морально устойчивым очень важно для футболиста. Вот и увидим, как он этот удар сдержит.

Форварда такого профайла как Пономаренко в Динамо не то что не было давно, а не было вообще, по крайней мере, на моей памяти», – сказал Шацких.

Матч Украина – Албания намечен на вторник, 31 марта. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

Матвей Пономаренко Максим Шацких товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Украина - Албания
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
