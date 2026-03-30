Динамо вышло с заявлением о Пономаренко после поражения от Швеции

Киевское «Динамо» опубликовало официальное заявление в отношении Матвея Пономаренко после матча Украина — Швеция (1:3), в котором игрок забил свой первый гол за национальную сборную.

«Матвей Пономаренко – в топ-10 самых молодых авторов голов за сборную Украины 🇺🇦

В возрасте 20 лет и 74 дней нападающий «Динамо» забил свой дебютный мяч в ворота сборной Швеции и занял 7-е место в историческом рейтинге 📊

Поздравляем Матвея с важным достижением 👏», – сообщает пресс-служба киевлян.

Ранее сообщалось, что Матвей Пономаренко получил предложение от «Трабзонспора».