  4. Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
31 марта 2026, 08:33
Президент Ингульца советует присмотреться к Юрию Вернидубу

ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент Ингульца Александр Поворознюк считает, что Юрий Вернидуб должен заменить Сергея Реброва в должности коуча национальной сборной Украины после провала «сине-желтых» со шведами (1:3).

– Кого бы вы хотели увидеть следующим тренером сборной вместо Реброва? В интернете много разговоров о Маркевиче, Ротане, Мельгосе.

– Я думаю, что сборную Украины может потянуть только Вернидуб. При нем в сборной будут мужики, как все его команды называют, – сказал Поворознюк.

Национальная сборная Украины не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026, проиграв национальную команду Швеции (1:3). Уже сегодня, 31 марта, подопечные Сергея Реброва проведут контрольный матч против Албании.

Нафіг ви рекламуєте цього хряка? 
Навіщо згадувати цього хряка-недобитка 90-х? Хай би собі далі у забуті лизав задницю пАтужному
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
