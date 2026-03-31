Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»

Президент Ингульца Александр Поворознюк считает, что Юрий Вернидуб должен заменить Сергея Реброва в должности коуча национальной сборной Украины после провала «сине-желтых» со шведами (1:3).

– Кого бы вы хотели увидеть следующим тренером сборной вместо Реброва? В интернете много разговоров о Маркевиче, Ротане, Мельгосе.

– Я думаю, что сборную Украины может потянуть только Вернидуб. При нем в сборной будут мужики, как все его команды называют, – сказал Поворознюк.

Национальная сборная Украины не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026, проиграв национальную команду Швеции (1:3). Уже сегодня, 31 марта, подопечные Сергея Реброва проведут контрольный матч против Албании.