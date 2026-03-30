Это что, Фольксваген? Болельщики Марселя удивлены новым логотипом

В ближайшие дни французский «Марсель» представит свою новую эмблему. Клуб Лиги 1 начал масштабную переработку визуальной идентичности. Нынешний герб появился в 2004 году, а следующий – будет уже 12-м по счету.

Ожидается, что новый логотип должен быть представлен в среду, 8 апреля, на гала-ужине в рамках программы «Тринадцатый игрок». В сеть интернет уже попали снимки нового главного символа «Марселя», и болельщики встретили его неоднозначно. Кто-то нашел сходство с лого «Интера», а кому-то мерещится автобренд «Фольксваген».