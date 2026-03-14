  4. Уже давали 15 млн. Марсель вернулся к варианту с покупкой центрбека Динамо
14 марта 2026, 10:11 |
Тарас Михавко вновь объявился «на радарах» у французского клуба

Клуб французской Лиги 1 «Марсель» возобновил интерес к 20-летнему центральному защитнику «Динамо» Тарасу Михавко.

Ранее провансальцы уже предлагали за украинского футболиста 15 миллионов евро, но эта сумма не удовлетворила руководство «бело-синих», которое потребовало за игрока 25 миллионов.

Ожидается, что грядущим летом Михавко может сменить клуб, так как в последнее время интерес к нему со стороны представителей топ-лиг просто невероятный. В частности, Тарас имеет варианты трудоустройства в АПЛ, Серии А, Бундеслиге, Ла Лиге и Лиге 1.

Контракт Михавко с «Динамо» рассчитан до конца 2030 года.

В текущем сезоне центрбек провел 30 матчей и забил 3 мяча.

Алексей Сливченко Источник: TransferFeed
Комментарии 2
Умник
Ооо оце норм вже. 
kadaad .
Обосрался Михавко в игре с Оболонью.
