Источник: летом за игрока Динамо и сборной Украины будет настоящая война

Летом защитник киевского Динамо Тарас Михавко вполне может сменить клубную прописку, сообщает XtremLimit.

На 20-летнего игрока есть претенденты в Английской Премьер-лиге, среди которых выделяются лондонский Челси и Манчестер Юнайтед, испанской Ла Лиге, итальянской Серии А и немецкой Бундеслиге.

Также не потерял интерес к перспективному защитнику и французский «Марсель», уже предлагавший за него ранее 15 млн евро. Источник отмечает, что летом защитником будет настоящая война на трансферном рынке между европейскими клубами.