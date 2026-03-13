Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Источник: летом за игрока Динамо и сборной Украины будет настоящая война

Тарас Михавко пользуется безумным спросом в Европе

ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Летом защитник киевского Динамо Тарас Михавко вполне может сменить клубную прописку, сообщает XtremLimit.

На 20-летнего игрока есть претенденты в Английской Премьер-лиге, среди которых выделяются лондонский Челси и Манчестер Юнайтед, испанской Ла Лиге, итальянской Серии А и немецкой Бундеслиге.

Также не потерял интерес к перспективному защитнику и французский «Марсель», уже предлагавший за него ранее 15 млн евро. Источник отмечает, что летом защитником будет настоящая война на трансферном рынке между европейскими клубами.

Антон Романенко Sport.ua
Олександр Січкаренко
Він через матч привозить який Манчестер чи Челсі... Сьогодні форвард  Оболоні з нього клоуна зробив
palomka
Пономаренко+  всі інші ніачем
SandroKing
Забарний загубився в ТОП клубі, а тут якийсь Михавко одразу в гранд. Смішно
