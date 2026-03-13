Источник: летом за игрока Динамо и сборной Украины будет настоящая война
Тарас Михавко пользуется безумным спросом в Европе
Летом защитник киевского Динамо Тарас Михавко вполне может сменить клубную прописку, сообщает XtremLimit.
На 20-летнего игрока есть претенденты в Английской Премьер-лиге, среди которых выделяются лондонский Челси и Манчестер Юнайтед, испанской Ла Лиге, итальянской Серии А и немецкой Бундеслиге.
Также не потерял интерес к перспективному защитнику и французский «Марсель», уже предлагавший за него ранее 15 млн евро. Источник отмечает, что летом защитником будет настоящая война на трансферном рынке между европейскими клубами.
