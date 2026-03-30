Во главе сборной хотят видеть тренера из европеского топ-чемпионата

После провального полуфинального матча плей-офф отбора ЧМ-2026, в котором сборная Украины по всем статьям уступила команде Швеции (1:3), в прессе все чаще начали появляться разговоры о том, что в главной команде страны нужна смена наставника.

В частности, в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua авторитетные отечественные журналисты высказались о работе нынешнего тренера сборной Украины Сергея Реброва и последующих шагах об изменении ситуации в национальной команде.

В случае отставки наставника «сине-желтых» в числе кандидатов на эту должность, наибольшее количество голосов среди иностранцев получил португалец Паулу Фонсека, который сейчас возглалвляет французский «Лион». В его пользу говорит тот факт, что этот специалист работал в Украине, знает наш футбол и, к тому же, женат на украинке.

Также в числе кандидатов представители СМИ видят и Игора Йовичевича, который, как и Фонсека, работал в нашей стране на протяжении почти четырех лет. А в начале марта после отставки с поста главного тренера польского «Видзева», пребывает в твореческом отпуске.