Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов

26 марта сборная Украины поставила жирную точку в попытке попасть на чемпионат мира 2026 года, без вариантов проиграв в полуфинале плей-офф отбора Швеции. Могло ли быть по-другому? Конечно, могло. Только вот этого желания со стороны команды мы не увидели. Кто виноват и что делать – такие вопросы всегда задаются, когда нет результата, которого заслуживает страна, особенно страна, где больше четырех лет идет полномасштабная война.

Авторитетный и опытный тренер Сергей Ребров возглавил сборную Украины, чего хотело подавляющее большинство авторитетных людей в отечественном футболе, да и самих болельщиков, летом 2023 года. Мы можем вспомнить финальную часть Евро-2024, плей-офф Лиги наций против Бельгии и вот сейчас этот непонятный с точки зрения борьбы, отдачи, жажды победить поединок против Швеции. И этот вопрос – кто виноват и что делать – возникнет вновь.

Самые острые вопросы касательно этой ситуации, а точнее, касательно рулевого главной команды страны, сайт Sport.ua решил задать авторитетным отечественным журналистам, которые имеют по этому поводу свое собственное мнение.

Иван Вербицкий (sport.ua)

– Почему сборная Украины проиграла Швеции в матче плей-офф отбора ЧМ-2026?

– Проиграла, потому что подошла к этому матчу неготовой в первую очередь ментально. В режиме реального времени испытал эмоции после всех предыдущих, в основном неудачных для нас плей-офф. Такой беспозвоночности, апатии, безразличия, которые наблюдались сейчас в Валенсии, ни в одном из предыдущих поединков этой стадии от нашей национальной команды не помню. Да и не помню, возможно, вообще. Разве что тот печально известный матч против Литвы в 1994-м, когда Базилевич из-за конфликта с «Динамо» вывел команду на первый в истории нашей сборной официальный матч без единого динамовца в основе, можно противопоставить.

Очень четко об отсутствии лидера и мертвой раздевалке высказался Роман Яремчук. С одной стороны, отсутствие харизматичных личностей, таких как Олег Лужный, Тони Адамс, Винни Джонс, Рой Кин – проблема современного футбола, а, может, общества в целом. В конце концов, с какой стороны посмотреть. Представители многих игровых видов, с которыми приходится сейчас общаться, все до одного говорят, что такое понятие как лидер раздевалки уже неактуально. А значит, психологический импульс должен давать что-нибудь или кто-то другой. Кто-то – это в первую очередь главный тренер. Практика многих лет показывает, что Ребров быть мотиватором типа Блохина, Сабо, не говоря уже о Лобановском не способен. Похоже, что единственная черта, которую Сергей Станиславович перенял у Валерия Васильевича – пренебрежительное отношение к журналистам и болельщикам. Другое дело, что Лобановскому, как киевскому интеллигенту, хватало чувства такта, в отличие от Реброва, он никогда не переходил красной линии с названием «хамство».

– Дал ли Сергей Ребров хоть какой-нибудь толчок национальной команде?

– Отрицательный опыт – тоже опыт. Виталий Миколенко красноречиво ответил на вопрос о возможной отставке Реброва: «Мне безразлично». В том-то и дело. Конечно, Реброва с его большим игровым и уже тренерским опытом не назовешь откровенно слабым специалистом. Впрочем, Сергею Станиславовичу слишком мешает собственное «я». Следует вспомнить, с чего начиналась тренерская карьера Реброва. «Динамо» после серии провальных результатов команды под руководством Олега Блохина он принял перед кубковым финалом против «Шахтера» и тогда это изменение дало положительный импульс, ведь на фоне пренебрежительного отношения Олега Владимировича его недавний помощник, молодой Ребров выглядел свежей струей, введение которой быстро взбодрило идеально укомплектованную команду.

Последующие шаги Реброва тоже выглядели вполне адекватными. Как человек, который имел опыт выступлений в Премьер-лиге, сначала он поступал как менеджер, а не как классический главный тренер в нашем понимании, то есть, собрал команду специалистов, которые под его руководством взаимодополняли друг друга. При этом слово Реброва, конечно, было решающим и все победные лавры, от чемпионского дубля до разгрома «Эвертона» доставались ему. Впрочем, впоследствии, когда журналисты начали указывать на важную роль Рауля Рианчо в том успехе, Ребров кажется именно из-за чрезмерных личных амбиций от испанца избавился. Во что превратилось «Динамо» без Рианчо – все мы хорошо помним. Дополнительне контуры к портрету тренера Реброва недавно добавил президент «Ференцвароша» Габор Кубатов: «Ребров соревновался с брендом клуба. Мы сказали: никто не стоит выше «Ференцвароша». Сергей совершил ошибку, хотя хотелось бы работать с ним еще годами».

УАФ. Андрей Шевченко и Сергей Ребров

– Есть ли позитив в работе этого специалиста во главе сине-желтых?

– Позитив был, пока Реброву верила команда. По-моему, эта вера окончательно умерла после Евро-2024, когда Сергей Станиславович точно так же как сейчас против шведов не смог настроить футболистов должным образом на стартовый матч против румын. Дальнейшие события показали, что поражение с разгромным счетом 0:3 оказалось роковым. И хотя в заключительном матче против бельгийцев украинцы выглядели в игровом аспекте убедительно, исправить ситуацию уже не удалось. На фоне тотальной серости выделялся первый матч плей-офф Лиги наций против тех же бельгийцев (3:1) и два поединка против исландцев в отборочной кампании на мундиаль.

– Должен ли этот наставник продолжать работу со сборной Украины?

– К сожалению, Сергей Станиславович ничем не отличается от большинства украинских специалистов. Он держится за должность до последнего, ожидая, что его вытолкнут оттуда ногами. Похоже, что вице-президент УАФ Ребров все еще рассчитывает о чем-то с Андреем Шевченко договориться, в чем-то его убедить. Хотя в этом случае он выглядел бы достойнее, если бы на послематчевой пресс-конференции 26.03.2026 не хамил журналистам, а выдал из себя несколько слов: «Я не выполнил задание и ухожу в отставку». Однако это не о наших тренерах и не о Реброве в частности.

УАФ. Мирон Маркевич

– Если будет отставка, то кто, на ваш взгляд, должен возглавить сборную Украины – отечественный специалист (фамилия) или это иностранец?

– Убежден, что сборную Украины должен возглавлять украинец. И имя этого украинца для меня очевидно. Надо просить возобновлять тренерскую деятельность Мирона Маркевича. Уверен, знаний, профессионализма и харизмы Мирону Богдановичу хватит, чтобы завести эту команду и заставить ее снова поверить в себя. Не согласен с теми, кто говорит, что шведам мы проиграли, потому что Украине не хватает футболистов. Это поколение игроков ничем не хуже любого предыдущего. Со своими плюсами и минусами, которые были и будут всегда. Вот поколение нынешних шведских футболистов точно слабее того, которое мы побеждали на Евро-2012 и Евро-2020. Впрочем, в отличие от шведов, мы не были единым целым. Тренер не смог сплотить команду.

Да, Маркевичу – 75. Это – почтенный возраст. Но специфика работы со сборной подразумевает паузы между интенсивными эмоциональными нагрузками. Непродолжительный опыт работы Маркевича во главе с национальной сборной в 2010-м, который завершился досрочно из-за личной неприязни к нему тогдашнего президента ФФУ Григория Суркиса, показал, что Мирон Богданович умеет находить общий язик, как с такими проблемными игроками, как Милевский и Алиев. В то же время он не боится доверять молодежи. Так при нем на регулярной основе заиграли в сборной Коноплянка, Зозуля, Федецкий.

Андрей Пискун (ukrfootball.ua)

– Почему сборная Украины проиграла Швеции в матче плей-офф отбора ЧМ-2026?

– Сборная Украины оказалась абсолютно неготова к важнейшему матчу года. Такое чувство, что игроки впервые увидели друг друга. Поттер полностью переиграл Реброва, у которого была тактическая импотенция и невозможность перестроить игру команды по ходу матча.

– Дал ли Сергей Ребров хоть какой-нибудь толчок национальной команде?

– Толчок произошел только в одном направлении – в сторону деградации зрелищности. Стерильный контроль мяча и страх ошибиться превратил игру нашей команды в сплошное мучение. Вместо того чтобы дать молодежи простор для креатива, Ребров загнал команду в жесткие рамки, где даже топ-легионеры выглядят как испуганные дублеры. И самое ужасное в этом то, что глядя на игру нашей сборной – нет никаких чувств.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

– Есть ли позитив в работе этого специалиста во главе сине-желтых?

– Единственный плюс – это то, что сборная Украины при Реброве научилась выгрызать результат там, где раньше просто опускала руки. Словакия на Евро (2:1), Бельгия в первой стыковой игре Лиги наций (3:1), Босния и Исландия в стыках на Евро (2:1). Но наш фарт закончился, и против Швеции была тотальная безысходность. Больше никакого позитива я не увидел. И вообще, кажется, что Ребров потерял управление командой в раздевалке. Между ним и игроками нет той химии, которая была у Шевченко во главе главной команды страны. Неспроста Яремчук говорит, что в раздевалке нет лидера, а Миколенко называет игру нашей команды «позорищем.

– Должен ли этот наставник продолжать работу со сборной Украины?

– Думаю, здесь ясно, что Ребров не останется в сборной. Правда, он должен был это сказать сам после Швеции — уйдя с поста после товарищеского матча с Албанией. Но он этого не сделал. Более того, Ребров заявил, что не получал предложение о продлении контракта от УАФ, чем вызвал еще большую волну хейта от болельщиков.

Ребров провалил все задачи – последнее место в группе Евро, невыход в дивизион А Лиги наций, и самое главное – непопадание на чемпионат мира 2026 года. Так о чем здесь можно говорить? Ребров поступил так, что все с ностальгией вспоминают Петракова.

УАФ. Руслан Ротань

– Если будет отставка, то кто, на ваш взгляд, должен возглавить сборную Украины – отечественный специалист (фамилия) или это иностранец?

– Среди украинских специалистов есть две кандидатуры – Ротань и Маркевич. Но вряд ли Буткевич отпустит Ротаня, и не факт, что Руслан Петрович сейчас и сам захочет возглавлять проблемную команду. Он молодой тренер и в будущем, если все будет хорошо, шанс в сборной точно получит. Маркевичу уже 75 лет, у него сложные взаимоотношения со сборной, ему предстояло возглавить национальную команду после Шевченко, но тогда Павелко сделал выбор в пользу Петракова. Не думаю, что Шевченко пригласит Маркевича.

Сейчас много слухов, что сборную может возглавить Мельгоса, но за какие заслуги? Молодежка под его руководством проваливает отбор на Евро-2027. На мой взгляд, пришло время приглашать иностранного специалиста с опытом. Почему бы не испытать Пауло Фонсеку? У него жена украинка, он любит нашу страну, знает наш футбол. Единственный минус – португалец никогда не работал со сборными. Но хуже чем при Реброве уж точно не будет.

Александр Попов (dynamo.kiev.ua)

– Почему сборная Украины проиграла Швеции в матче плей-офф отбора ЧМ-2026?

– Потому что она вообще не выглядела командой, имеющей какой-то тактический план на игру. Футболисты выполняли на поле какие-то чисто номинальные действия без идей. Как велосипед без цепи или как холостой патрон.

УАФ. Матч отборочного турнира Евро-2024 Украина – Италия

– Дал ли Сергей Ребров хоть какой-нибудь толчок национальной команде?

– Были матчи, в которых появлялось чувство, что потенциал у этой команды есть. К примеру, игра с Италией в Леверкузене в заключительном туре квалификации Евро-2024. Оба матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026. Но, к сожалению, это так и осталось отдельными всплесками.

– Есть ли позитив в работе этого специалиста во главе «сине-желтых»?

– Однозначно – выход на чемпионат Европы. Другое дело, что выступление на турнире оказалось провальным, но участие в Евро – это действительно серьезный результат. Можно все, что угодно говорить об этой сборной, о Реброве, но участие в любом чемпионате Европы – весомая часть истории украинского футбола.

– Должен ли этот наставник продолжать работу со сборной Украины?

– Внешне все выглядит так, что и главный тренер иссяк в работе с командой, и команда с этим наставником уже ничего не может дать. В этом плане матч со Швецией стал лакмусовой бумажкой. Возможно, и сам Ребров пришел к выводу, что он – клубный тренер.

Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Йовичевич

– Если будет отставка, то кто, на ваш взгляд, должен возглавить сборную Украины – отечественный специалист (фамилия) или это иностранец?

– Хотелось бы, конечно, помечтать об условном Анчелотте, но мы сейчас находимся «немного» в других реалиях, чтобы даже задумываться об иностранном специалисте должного уровня. Я думаю, что в случае ухода Реброва сборную необходимо доверить тому специалисту, сумевшему зарекомендовать себя в украинском футболе последних лет. К примеру, Йовичевич. Чем, кстати, не иностранец? Или Вернидуб. Но почему-то стойкое ощущение, что назначение будет настолько бесперспективным (а, возможно, и шоковым), что эмоции от него будут такими же, как от матча со Швецией. Хотелось бы, конечно, ошибиться.

Алексей Сливченко (sport.ua)

– Почему сборная Украины проиграла Швеции в матче плей-офф отбора ЧМ-2026?

– Наша сборная просто оказалась объективно хуже соперника, причем, по всем компонентам игры. Тренерский штаб не смог удивить шведов тактически. Каждый из игроков так и не выжал из себя максимум. Плюс ментально эта команда оказалась не в состоянии бороться с неблагоприятными факторами, когда уже в самом начале матча «сине-желтым» пришлось отыгрываться. Более того, по ходу поединка ситуация только ухудшалась и кардинальных изменений к лучшему не произошло. Неужели можно считать попыткой переломить ход матча замену тактической схемы и переход на игру в два нападающих, когда на 77-й минуте при счете 0:3 на поле вышел Пономаренко? Это уже были проявления отчаяния, хотя сам Матвей как дебютант показал себя очень неплохо, и к нему никаких претензий быть не может. Возможно, он такой единственный из состава всей сборной Украины.

– Дал ли Сергей Ребров хоть какой-нибудь толчок национальной команде?

– Сборная Украины точно не спрогрессировала за последние три года. «Сине-желтые» не добились чего-то совершенно нового для себя. Да, наша сборная сыграла в финальной части Евро-2024, но это и весь максимум, ведь на самом турнире команда Реброва провалилась в группе, которая считалась более чем проходной. В целом же на чемпионатах Европы мы играли и до Реброва, а вот выход на чемпионат мира потенциально мог бы стать знаковым событием, тем более если бы «сине-желтые» впервые в истории прошли на мундиаль через горнило плей-офф квалификации. И чисто цифровые показатели не свидетельствуют о том, что с Ребровым во главе сборная Украины получила какой-то буст. На момент прихода наставника к рулю команды она занимала 30-е место в рейтинге ФИФА. Пока сборная Украины 32-я в обновленной версии этого рейтинга. Вряд ли можно говорить о каком-то толчке или прогрессе…

– Есть ли позитив в работе этого специалиста во главе «сине-желтых»?

– Позитив следует искать всегда, чтобы это давало стимул к дальнейшему развитию и ни в коем случае не заставляло опускать руки. Конечно, после болезненного фиаско от шведов так и не терпится сказать, что Ребров ничего не дал этой сборной Украины, но… Давайте как минимум отмечать, что именно при Реброве за «сине-желтых» дебютировали такие игроки как Ванат, Бражко, Гуцуляк, Калюжный, Ярмолюк, Михавко, Очеретько, Пономаренко и другие. Некоторые из этих игроков сумели раскрыть свой потенциал и способности, вероятно даже лучше, чем в клубе. Яркий пример – Алексей Гуцуляк, в 15-ти матчах за сборную Украины отличившийся восемью голевыми действиями (5+3). Да, можно сказать, что Ребров все же не так и активно привлекал новичков в сборную, но определенный кадровый фундамент на будущее он все равно оставляет, ведь эти игроки уже набрались минимального уровня опыта международных матчей и теперь от них уж точно можно будет требовать значительно большего.

УАФ. Матвей Пономаренко

– Должен ли этот наставник продолжать работу со сборной Украины?

– Когда Ребров только приходил в сборную в 2023-м, он сам говорил, что его задача – достигать максимума. Можно ли считать максимумом сборной, в составе которой есть игроки «ПСЖ», «Эвертона», «Брентфорда», «Лиона», «Бенфики», а в заявку даже не попадает резервный кипер мадридского «Реала», вылет в плей-офф европейской квалификации на ЧМ-2026? Вряд ли. Но ответ на вопрос, должен ли Ребров продолжать работу с «сине-желтыми», должен, прежде всего, дать сам специалист. Это ведь его ответственность и его оценка проделанной работы. И это решение должно быть на совести самого тренера.

– Если будет отставка, то кто, на ваш взгляд, должен возглавить сборную Украины – отечественный специалист (фамилия) или это иностранец?

– За годы, прошедшие после начала независимости, мы много экспериментировали: приглашали к рулю команды то специалистов, которые строили, так называемый романтический футбол, то, наоборот, звали им на замену суровых прагматиков. Но какого-нибудь чрезвычайного результата, как правило, это не приносило. Поэтому, с моей точки зрения, сейчас приходит время все же впервые в истории доверить руководить сборной тренеру-иностранцу. Чтобы он мог привнести новый менталитет и не чувствовал себя едва ли непогрешимым. Сборный нужен наставник, который будет ощущать давление футбольного сообщества и болельщиков, и будет реагировать на это адекватно, как на обычную работу, которую можно быстро потерять, а не так, будто кто-то ему должен. Если хотите услышать конкретные фамилии, то я бы предпочел увидеть у руля сборной либо Паулу Фонсеку, либо Игора Йовичевича. Хотя, откровенно, шансы на это мизерные…

Игорь Цыганик (Цыганик Live)

– Почему сборная Украины проиграла Швеции в матче плей-офф отбора ЧМ-2026?

– Проигрыш Швеции – это итог подготовки футболистов исключительно в национальной команде и их настрой на игру, в чем собственно, и заключается работа главного тренера. Проиграть можно по-разному, но такого безвольного поражения я уже давно не помню. За последнее годы в сборной была большая ротация, и те исполнители, которые должны были выполнять задания, оказались к этому не готовы ни тактически, ни физически, ни морально.

– Дал ли Сергей Ребров хоть какой-нибудь толчок национальной команде?

– Сергей Станиславович дал толчок сборной в начале своего пути. Как казалось, команда почувствовала нужный настрой. Можно вспомнить хотя бы товарищеский матч с Германией (3:3). И тогда это выглядело перспективно. Однако со временем главный тренер, на мой взгляд, утратил управление коллективом в раздевалке и управление их ментальным настроем.

Плюс, была большая зависимость от испанского вектора развития, который не дал нужного эффекта. Было много контроля мяча, но мало остроты. Многие игроки, приезжая в национальную команду, не понимали, за счет чего они должны забивать голы в позиционных атаках. 90% результативных ударов в ключевых матчах забивались после контратак, то, что мы умеем делать, но Ребров пытался строить совсем другой футбол.

– Есть ли позитив в работе этого специалиста во главе сине-желтых?

– В любой работе всегда можно найти позитив. Сергей Ребров в поздний период своей работы решил проводить правильную политику, политику смены поколений. Правда, это не совсем получилось, поскольку это напрашивалось еще после Евро-2024, на котором «сине-желтые» выступили неудачно.

В первых поединках Лиги наций главный тренер полагался на опытных футболистов, тех, кто должен был делать результат. Хотя, на мой взгляд, это была ошибка. Проблема в том, что Сергей Ребров пытался помочь своему партнеру Унаи Мельгосе, главному тренеру молодежной сборной, чтобы та дала результат. В какой-то мере, этот эксперимент получился, однако те исполнители, которые на тот момент переросли молодежную сборную, не успели адаптироваться в главной команде страны к старту отборочного турнира ЧМ-2026. К тому же, я буду настаивать на том, что в выборе кандидатов в национальную команду присутствовала субъективность. Тем не менее, как специалист, как тренер, который знает свое видение игры, считаю, что на каком-то уровне Ребров дал позитив.

Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

– Должен ли этот наставник продолжать работу со сборной Украины?

– Не моя работа определять, должен или нет тренер продолжать работу с национальной командой. Со своей стороны точно могу сказать, что отбор на ЧМ-2026 провален. Я не увидел ни одного поединка, который бы запомнился. Даже ключевые матчи с исландцами. На выезде результат был добыт за счет индивидуального мастерства некоторых исполнителей. К тому же и неимоверный фарт был на нашей стороне – пять ударов в створ – пять голов.

Если наставник не может обеспечить хотя бы качественную игру своей команды на протяжении отборочного турнира, закрывая глаза на провальный результат, то такой тренер, наверное, должен сделать паузу в работе с национальной командой.

– Если будет отставка, то кто, на ваш взгляд, должен возглавить сборную Украины – отечественный специалист (фамилия) или это иностранец?

– Сейчас я не готов сказать, кто является фаворитом на должность главного тренера сборной Украины. Впрочем, в своей программе сразу после матча со Швецией, я назвал фамилию Олега Лужного, который вполне может быть одним из кандидатов. Плюс, безусловно, Мирон Маркевич, которому в свое время так и не дали реализовать себя в национальной команде. Считаю, что на данном этапе его опыт мог бы помочь. Я бы рассматривал и кандидатуру Руслана Ротаня. Однако у него сейчас интересный проект в «Полесье». Пожалуй, я бы и остановился на этих кандидатурах.

Что касается иностранного специалиста, то уже не раз говорилось о Паулу Фонсеке. Я не исключаю этого варианта, так как португалец имеет родственные отношения с Украиной. Для этого наставника наша страна не чужая. Но у меня есть единственное желание, прошение, без разницы, как сказать. Если зарубежный специалист согласится возглавить сборную Украины, необходимо условие, чтобы специалист всю свою каденцию проживал в нашей стране. Это не должно быть в виде командировок. Работа со сборной подразумевает под собой сотрудничество с клубными тренерами, с самими клубами, просмотр вживую кандидатов, встречи со СМИ, работа с болельщиками. Это все нужно для того, чтобы команда чувствовала, что она есть украинской.