  4. Известный эксперт нашел причину провала сборной Украины в матче со Швецией
Сборная Украины в полуфинальном матче плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 бесславно проиграла сборной Швеции со счетом 1:3. О главном виновнике такой беззубой игры «сине-желтых» в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua рассказал известный футбольный эксперт, тренер Олег Федорчук.

– Концепция Сергея Реброва ни к чему не привела и не приведет, – сказал Федорчук. – За три года его работы мы ничего конкретного так и не увидели в исполнении нашей национальной команды. А если вспомнить, как бездарно при этом наставнике мы проводили ключевые поединки, то становится очень жалко украинских болельщиков.

В такой обстановке, которая есть в нашей стране, у команды обязан быть характер, а его как показал поединок против Швеции, не было. Тренер сборной – это не конструктор комбинаций, это мотиватор, психолог. Тем более что главному тренеру руководство федерации всегда шло навстречу в переносе матчей внутреннего чемпионата. А это не работало. У меня сложилось впечатление, что Ребров не считал выход на чемпионат мира целью своей жизни. Это был промежуточный этап его тренерской карьеры .

Разве у Грэма Поттера было меньше кадровых проблем. Но вы посмотрите, как шведы бились за каждый мяч, как была выстроена игра. Вот это видно, что тренер проделал большой объем работы для того, чтобы команда выполнила задачу, по крайней мере, на этот поединок.

Сергей Демьянчук
ZloyDeda
Та тут навіть не у тому суть, як грали Шведи - тренер повинен тактично бути готовим і знати як може грати суперник, сильні сторони їхніх гравців... А у Реброва повністю відсутнє таке розуміння, він тактично дуже слабкий і тому таке маємо. Саме призначення Реброва тренером збірної було помилковим! Тепер маємо результат і немає чого так обурюватись - все було прогнозовано. Тільки повний дилетант міг сподіватись на якесь диво від Реброва, як тренера збірної. Ось до чого призводить те, що тренера "спускають" і "призначають" зверху і не футбольні люди...
as and
а от шо каже ШІ))-"збірна України грала у плейофф до ЧС-:  ШІСТЬ разів-і жодного разу туди не потрапила))-единий виподак у 2006 потрапляння-напряму))-!-точно Шевченко Ребров іЗабарний винні?))
OLDTROLL
Треба "подякувати" Шеві і його кумові за позбавлення мільйонів українців виходу на ЧС!
Перець
Навіть експерт в акуї
ZloyDeda
Не треба було капітаном Забарного робити і на фарт треба було матч надати коментувати Вацку! От і всі причини
