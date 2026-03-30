Журналисты нашли претендента на пост тренера сборной Украины

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua авторитетные украинские журналисты поделились своим мнением относительно трехлетней работы у руля сборной Украины Сергея Реброва, последним провалом которого стал проигрыш сборной Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026.

В частности, большинство журналистов высказалось за отставку нынешнего настаника «сине-желтых». А кто бы мог взвалить на себя эту ношу в будущем? В большинстве своем называлась кандидатура Мирона Маркевича, который уже возглавлял сборную Украины. Правда, было это аж 2010 году, да и то, сотрудничество это продлилось всего четыре матча. Тем не менее, Маркевич остается единственным специалистом, который не знает горечи поражений на посту наставника сборной.

Также среди кандидатов по версии предствителей СМИ фигурируют фамилии таких специалстов, как Руслан Ротань, Юрий Вернидуб и Олег Лужный.

Напомним, что контракт Сергея Реброва, от которого ждали отставки после поединка в Валенсии, заканчивается летом текущего года.