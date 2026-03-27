Мирон Маркевич отреагировал на провал сборной Украины в матче со Швецией

Мирон Маркевич, который находился на трибунах стадиона в Валенсии, где сборная Украины с треском проиграла команде Швеции (1:3) в полуфинале отбора плей-офф ЧМ-2026, в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua высказал свое мнение относительной этого провала.

– Мирон Богданович, сложно найти слова после такого поражения нашей национальной команды?

– Не хочется углубляться во все проблемы, но такой итог игры со Швецией обусловлен крайне плохой игрой в обороне. С такой защитой нечего делать на чемпионате мира. Конечно, сейчас на эмоциях можно повесить всех собак на кого-то одного. Но я считаю, что наша оборона в комплексе не справилась со своими обязанностями.

– Почему у нашей сборной не было агрессии в атаке?

– Этот вопрос точно не ко мне. Для этого есть главный тренер, который знает больше. Изначально все началось не так. Опять же, ошибка в обороне и пропущенный быстрый гол. Потом шведы стали в защиту и начали ловить нас на контратаках. Вот и вся игра.

– Почему тренерский штаб не отреагировал на пропущенный гол в дебюте поединка? Весь первый тайм с нашей стороны была монотонная игра, без остроты.

– Я не могу ответить на этот вопрос, почему мы только то и делали, что перекатывали мяч на своей половине поля.

– Сейчас уже точно можно сказать, что наши кадровые потери не удалось восполнить в полной мере?

– Естественно. У нас и так немного футболистов высокого уровня, а Николай Матвиенко, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Артем Довбик – это игроки серьезного уровня.

– В составе украинцев было хоть одно светлое пятно?

– Снова-таки, если говорить не по цифрам, а только то, что я увидел визуально, то неплохо на фоне других выглядели Виталий Миколенко, Егор Ярмолюк и Виктор Цыганков.

– Что делать дальше после такого опустошения?

– Работать. Таков сейчас уровень нашего футбола. Как-то нужно его поднимать, думать над этим вопросом.