Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский защитник: «Если бы я хотел ударить, я бы ударил, и он бы упал»
Украина. Вторая лига
30 марта 2026, 16:05 |
230
0

Украинский защитник: «Если бы я хотел ударить, я бы ударил, и он бы упал»

Дмитрий Немчанинов прокомментировал схватку с болбоем

30 марта 2026, 16:05 |
230
0
Украинский защитник: «Если бы я хотел ударить, я бы ударил, и он бы упал»
ФК Вильховцы. Дмитрий Немчанинов

Защитник «Вильховцев» Дмитрий Немчанинов прокомментировал столкновение с болельщиком во время матча Второй лиги Украины против винницкой «Нивы»:

«На видео с трансляции всё прекрасно видно. Я забрал мяч и уже собирался ввести его из аута, как вдруг парень-болельщик мне что-то сказал. Я просто наклонился к нему и ответил: «После игры поговорим». Потом развернулся и пошел бросать мяч.

Какая там была агрессия? Посмотрите, с какой улыбкой он стоял после этого. Если бы я хотел ударить, я бы ударил, и человек бы упал или корчился. А здесь ничего не было. Я знал, что у меня три желтые карточки, и четвертая означала бы дисквалификацию. Поэтому держал голову на плечах. К тому же этот болван был совершеннолетним, ему 19 лет, а не ребенок, как кто-то пишет.

Не хочу сейчас цитировать, что он мне сказал, но просто так я бы не возвращался. Знаете, у нас сейчас любят делать из игрока врага, хайпувать на заголовках про «удар головой». Там не было никакого криминала.

Реакция игроков «Нивы» была нормальной – они подбежали разобраться, мы уже начали расходиться. Но тут на поле выбежали ультрас. Один из них летел с палкой от барабана и хотел кого-то ударить. Наш молодой игрок Даня Вапняр отреагировал мгновенно – он не знал, чего ждать от человека с палкой, поэтому ударил первым.

Я считаю это самозащитой. Это не официальное лицо, а человек с трибун, который выбежал на поле «лицом к лицу». Футболист просто защитил себя и партнеров».

Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем