Украинский защитник: «Если бы я хотел ударить, я бы ударил, и он бы упал»

Защитник «Вильховцев» Дмитрий Немчанинов прокомментировал столкновение с болельщиком во время матча Второй лиги Украины против винницкой «Нивы»:

«На видео с трансляции всё прекрасно видно. Я забрал мяч и уже собирался ввести его из аута, как вдруг парень-болельщик мне что-то сказал. Я просто наклонился к нему и ответил: «После игры поговорим». Потом развернулся и пошел бросать мяч.

Какая там была агрессия? Посмотрите, с какой улыбкой он стоял после этого. Если бы я хотел ударить, я бы ударил, и человек бы упал или корчился. А здесь ничего не было. Я знал, что у меня три желтые карточки, и четвертая означала бы дисквалификацию. Поэтому держал голову на плечах. К тому же этот болван был совершеннолетним, ему 19 лет, а не ребенок, как кто-то пишет.

Не хочу сейчас цитировать, что он мне сказал, но просто так я бы не возвращался. Знаете, у нас сейчас любят делать из игрока врага, хайпувать на заголовках про «удар головой». Там не было никакого криминала.

Реакция игроков «Нивы» была нормальной – они подбежали разобраться, мы уже начали расходиться. Но тут на поле выбежали ультрас. Один из них летел с палкой от барабана и хотел кого-то ударить. Наш молодой игрок Даня Вапняр отреагировал мгновенно – он не знал, чего ждать от человека с палкой, поэтому ударил первым.

Я считаю это самозащитой. Это не официальное лицо, а человек с трибун, который выбежал на поле «лицом к лицу». Футболист просто защитил себя и партнеров».