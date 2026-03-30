Рейтинг WTA. Свитолина – седьмая ракетка, Снигур – в топ-100, где Калинина?

30 марта женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг. Прошлые две недели лучшие теннисистки планеты провели на кортах Майами, разыграв трофей WTA 1000.

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась с восьмого на седьмое место. Лучшей позицией Элины в рейтинге WTA остается третья строчка.

Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева, которые также выступали на тысячнике в Майами, улучшили позиции. Марта теперь 27-я ракетка, Даяна – 49-я, а Юлия вернулась в топ-100 и занимает 89-ю строчку.

В первой сотне дебютировала Дарья Снигур, которая выиграла трофей ITF W75 в словенском городе Мурска Собота. Она располагается на 93-м месте.

Еще одна представительница Украины в топ-100 – Александра Олейникова – пропустила предыдущие две недели и опустилась на 71-ю позицию.

Ангелина Калинина благодаря выходу в финал WTA 125 в Дубровнике приблизилась к возвращению в топ-100 – она идет на 119-м месте.

Существенный прогресс также и у Катарины Завацкой – Катарина стала чемпионкой 35-тысянника в Испании. Завацкая прибавила 31 позицию и располагается на 261-й строчке. Плюс 8 мест прибавила и Анастасия Соболева – 279-я позиция. Вероника Подрез осталась 205-й ракеткой.

Украинки в рейтинге WTA

В топ-10 рейтинга WTA, помимо прогресса Свитолиной, также произошло несколько изменений. В частности, Элина сместила на восьмую строчку Жасмин Паолини.

Коко Гауфф, которая дошла до финала Майами, где уступила Арине Соболенко, обошла Игу Свентек и поднялась на третье место. Полька теперь занимает четвертую позицию.

Первой ракеткой мира остается Арина Соболенко. Следом за ней идет Елена Рыбакина. Топ-5 замыкает Джессика Пегула.

Топ-10 рейтинга WTA

В парном рейтинге WTA из украинок в топ-100 входят сестры Киченок – Людмила и Надежда.

Людмила располагается на 26-й позиции, а Надежда идет на 62-й строчке.

Украинки в парном рейтинге WTA