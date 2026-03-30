  Рейтинг WTA. Свитолина – седьмая ракетка, Снигур – в топ-100, где Калинина?
30 марта 2026, 14:25 | Обновлено 30 марта 2026, 14:34
389
1

Рейтинг WTA. Свитолина – седьмая ракетка, Снигур – в топ-100, где Калинина?

Ангелина после финала в Дубровнике приблизилась к сотне, Свентек опустилась на 4-е место

30 марта 2026, 14:25 | Обновлено 30 марта 2026, 14:34
389
1 Comments
Рейтинг WTA. Свитолина – седьмая ракетка, Снигур – в топ-100, где Калинина?
30 марта женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг. Прошлые две недели лучшие теннисистки планеты провели на кортах Майами, разыграв трофей WTA 1000.

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась с восьмого на седьмое место. Лучшей позицией Элины в рейтинге WTA остается третья строчка.

Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева, которые также выступали на тысячнике в Майами, улучшили позиции. Марта теперь 27-я ракетка, Даяна – 49-я, а Юлия вернулась в топ-100 и занимает 89-ю строчку.

В первой сотне дебютировала Дарья Снигур, которая выиграла трофей ITF W75 в словенском городе Мурска Собота. Она располагается на 93-м месте.

Еще одна представительница Украины в топ-100 – Александра Олейникова – пропустила предыдущие две недели и опустилась на 71-ю позицию.

Ангелина Калинина благодаря выходу в финал WTA 125 в Дубровнике приблизилась к возвращению в топ-100 – она идет на 119-м месте.

Существенный прогресс также и у Катарины Завацкой – Катарина стала чемпионкой 35-тысянника в Испании. Завацкая прибавила 31 позицию и располагается на 261-й строчке. Плюс 8 мест прибавила и Анастасия Соболева – 279-я позиция. Вероника Подрез осталась 205-й ракеткой.

Украинки в рейтинге WTA

В топ-10 рейтинга WTA, помимо прогресса Свитолиной, также произошло несколько изменений. В частности, Элина сместила на восьмую строчку Жасмин Паолини.

Коко Гауфф, которая дошла до финала Майами, где уступила Арине Соболенко, обошла Игу Свентек и поднялась на третье место. Полька теперь занимает четвертую позицию.

Первой ракеткой мира остается Арина Соболенко. Следом за ней идет Елена Рыбакина. Топ-5 замыкает Джессика Пегула.

Топ-10 рейтинга WTA

В парном рейтинге WTA из украинок в топ-100 входят сестры Киченок – Людмила и Надежда.

Людмила располагается на 26-й позиции, а Надежда идет на 62-й строчке.

Украинки в парном рейтинге WTA

Титулованные парницы оформили Солнечный дубль, покорив и Майами
Завацкая проиграла финальный матч квалификации турнира WTA 250 в Боготе
Четыре финала WTA 125 подряд. Калинина упустила трофей в Дубровнике
рейтинг WTA Элина Свитолина Джессика Пегула Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Арина Соболенко Аманда Анисимова Елена Рыбакина Дарья Снигур Коко Гауфф Ига Свёнтек Анастасия Соболева Жасмин Паолини Мирра Андреева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Вероника Подрез Виктория Мбоко
Даниил Агарков Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
Футбол | 30 марта 2026, 09:15 32
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины

Не стоит исключать, что Сергей Ребров останется на своем посту

В Майами дожди. Финалы мужского и парного женского разрядов задерживаются
Теннис | 29 марта 2026, 22:50 0
В Майами дожди. Финалы мужского и парного женского разрядов задерживаются
В Майами дожди. Финалы мужского и парного женского разрядов задерживаются

Во Флориде погода внесла коррективы в финальные поединки

«Это наш приоритет сегодня». Шевченко поздравил сборную Украины
Футбол | 30.03.2026, 01:59
«Это наш приоритет сегодня». Шевченко поздравил сборную Украины
«Это наш приоритет сегодня». Шевченко поздравил сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
Футбол | 29.03.2026, 19:20
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
Журналисты нашли претендента на пост тренера сборной Украины
Футбол | 30.03.2026, 09:37
Журналисты нашли претендента на пост тренера сборной Украины
Журналисты нашли претендента на пост тренера сборной Украины
Хто знає чому в Чарльстоні, за перемогу в першому колі, дають різну кількість очок? Напприклад, Юлі 30, Сашку 17, Даяні 7.
Популярные новости
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
29.03.2026, 01:11
Бокс
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
28.03.2026, 17:27 20
Теннис
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
28.03.2026, 20:07 3
Футбол
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
28.03.2026, 10:37 42
Футбол
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2026, 23:22 5
Теннис
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
28.03.2026, 09:28 8
Футбол
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
29.03.2026, 09:17 46
Футбол
