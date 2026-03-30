Валерий ЧЕРНЫЙ: «Мы должны были реабилитироваться перед болельщиками»

Наставник ФК «Чернигов» прокомментировал победу над «Левым Берегом»

ФК Чернигов. Валерий Черный

В матче 20-го тура Первой лиги ФК «Чернигов» на своем поле со счетом 4:0 разгромил «Левый Берег». Итог поединка подвел главный тренер черниговского клуба Валерий Черный.

– Поделитесь впечатлениями от этого матча.

– Классная игра с топовым соперником. Мы очень хорошо разобрали их и очень хорошо настраивались. Потому что знали с кем мы играем, какие задачи у них. И тем более у нас, скажем так, по результату не удалась предыдущая домашняя игра, и мы должны были реабилитироваться перед своими болельщиками. Поэтому я очень рад той работе, которую мы проделали, выводам, которые сделала команда.

– Трудно выделить кого-то в этом матче. Не доказательство ли это, что сегодня на поле была по-настоящему команда?

– 100%. Потому что если ты забиваешь четыре, то очень хорошо сыграла команда в атаке, а если еще не пропускаешь, то так же хорошо и в обороне. Мы по такому принципу и работаем – не хотим выделять никого. Мы выходим на поле одной командой и заходим так же все вместе.

– Как видим, Новикову пошла на пользу конкуренция с Безбородько. Согласны?

– Конкуренция всегда на пользу, в любом клубе, на любом уровне и никто лучше еще не придумал. Потому так же и с Андреем. Но я вам скажу, что он очень хорошо работает. Были моменты – он где-то не забивал, когда у него были хорошие шансы. Но сейчас, я надеюсь, что все изменится. Если человек в двух матчах забивает три мяча, поэтому должен продолжать так же работать и забивать.

– Даже при счете 4:0 на последних минутах весь тренерский штаб был на ногах и продолжал поддерживать ребят и подсказывать. Насколько такое постоянное вовлечение важно для вас и коллектива в целом?

– Каждый тренер, каждый тренерский штаб работает по-своему. Мы достаточно эмоциональны, но со временем становимся уравновешеннее, хотя в самой игре мы хотели доиграть солидно, не пропустить в любом случае. Это накладывает также отпечаток и на будущие игры. И хотели подарить такую ​​действительно большую победу нашему городу.

– Что можете сказать болельщикам?

– Хочу сказать, что они невероятны. Это такая топовая история, когда люди из твоего города приходят, привозят своих детей болеть за команду, когда почти всех знаешь на трибуне. Если ты играешь плохо или проигрываешь, то довольно стыдно, потому что это близкие люди. И так же хочется разделить радость, когда ты выиграешь. Но самое главное в том, чтобы мы требовали от себя максимальной самоотдачи в каждом матче, и зритель оценит это 100%. И не в зависимости от результата, будет продолжать болеть и приходить на наши игры.

Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Левый Берег Киев Валерий Черный пресс-конференция
Сергей Турчак Источник: ФК Чернигов
