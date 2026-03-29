ФК Чернигов – Левый Берег – 4:0. Неожиданный разгром. Видео голов и обзор
«Чернигов» реабилитировался перед болельщиками за поражение от ФК «Феникс-Мариуполь»
В матче 20-го тура Первой лиги ФК «Чернигов» принимал «Левый Берег». Поединок завершился разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0.
«Чернигов» вышел вперед уже на 7-й минуте поединка. Максим Сердюк своим мощным ударом едва не порвал сетку.
Перед перерывом хозяева поля забили второй гол. Андрей Новиков отличился на 2-й компенсированной к первому тайму минуте.
На достигнутом «»Чернигов» не остановился. На 46-й минуте забил Денис Безбородько, который вышел на замену в перерыве. А на 62-й минуте Андрей Новиков оформил дубль.
Первая лига. 20-й тур. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена», 29 марта
ФК «Чернигов» (Полтава) – «Левый Берег» (Киев) – 4:0
Голы: Сердюк, 7, Новиков, 45+2, 62, Безбородько, 46
Видео голов и обзор матча (ожидается)
