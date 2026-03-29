  4. ФК Чернигов – Левый Берег – 4:0. Неожиданный разгром. Видео голов и обзор
Первая лига
Чернигов
29.03.2026 12:00 – FT 4 : 0
Левый Берег
Украина. Первая лига
29 марта 2026, 20:38 |
174
0

ФК Чернигов – Левый Берег – 4:0. Неожиданный разгром. Видео голов и обзор

«Чернигов» реабилитировался перед болельщиками за поражение от ФК «Феникс-Мариуполь»

ФК Чернигов

В матче 20-го тура Первой лиги ФК «Чернигов» принимал «Левый Берег». Поединок завершился разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0.

«Чернигов» вышел вперед уже на 7-й минуте поединка. Максим Сердюк своим мощным ударом едва не порвал сетку.

Перед перерывом хозяева поля забили второй гол. Андрей Новиков отличился на 2-й компенсированной к первому тайму минуте.

На достигнутом «»Чернигов» не остановился. На 46-й минуте забил Денис Безбородько, который вышел на замену в перерыве. А на 62-й минуте Андрей Новиков оформил дубль.

Первая лига. 20-й тур. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена», 29 марта

ФК «Чернигов» (Полтава) – «Левый Берег» (Киев) – 4:0

Голы: Сердюк, 7, Новиков, 45+2, 62, Безбородько, 46

Видео голов и обзор матча (ожидается)

Видеозапись матча

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Новиков (Чернигов).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Безбородько (Чернигов).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Новиков (Чернигов).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Сердюк (Чернигов).
По теме:
Главный тренер Чернигова объяснил сенсационную победу над Левым Берегом
Денис БЕЗБОРОДЬКО: «Я думаю, что мы реабилитировались перед болельщиками»
Нива Тернополь – Пробой – 0:0. Упустили шанс забить. Видеообзор матча
Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Денис Безбородько Левый Берег Киев Андрей Новиков (футболист) Максим Сердюк видео голов и обзор
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 28 марта 2026, 23:22 5
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами

Коко Гауфф в трех сетах уступила первой ракетке мира Арине Соболенко

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм уволил тренера после всего 43 дней в должности
Футбол | 29 марта 2026, 17:40 9
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм уволил тренера после всего 43 дней в должности
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм уволил тренера после всего 43 дней в должности

Игор Тудор снова без работы

Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Футбол | 29.03.2026, 08:45
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
МБАППЕ: «В Реале через это проходили и Роналду, и Ди Стефано»
Футбол | 29.03.2026, 20:28
МБАППЕ: «В Реале через это проходили и Роналду, и Ди Стефано»
МБАППЕ: «В Реале через это проходили и Роналду, и Ди Стефано»
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
Футбол | 29.03.2026, 06:02
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
28.03.2026, 08:52 8
Футбол
Синнера не остановить. Определен второй финалист Мастерса в Майами
28.03.2026, 03:10 5
Теннис
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
29.03.2026, 08:23 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Буковине запретили играть с Динамо в Черновцах
27.03.2026, 17:15 82
Футбол
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
29.03.2026, 14:02
Бокс
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
29.03.2026, 00:40 42
Бокс
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
27.03.2026, 20:56 45
Футбол
