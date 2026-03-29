Мощный удар по амбициям претендента на УПЛ. Чернигов разгромил Левый Берег
Поединок ФК «Чернигов» – «Левый Берег» завершился со счетом 4:0
В воскресенье, 29 марта, в Чернигове состоялся матч 20-го тура Первой лиги. ФК «Чернигов» со счетом 4:0 разгромил «Левый Берег», который претендует на повышение в классе.
Из-за воздушной тревоги матч начался позже запланированного.
«Чернигов» открыл счет уже на 7-й минуте поединка. Максим Сердюк своим мощным ударом едва не порвал сетку.
Перед перерывом хозяева поля забили второй гол. Андрей Новиков отличился на 2-й компенсированной к первому тайму минуте.
На достигнутом хозяева не остановились. На 46-й минуте забил Денис Безбородько, который вышел на замену в перерыве. А на 62-й минуте Андрей Новиков оформил дубль.
Первая лига. 20-й тур. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена», 29 марта
ФК «Чернигов» – «Левый Берег» (Киев) – 4:0
Голы: Сердюк, 7, Новиков, 45+2, 62, Безбородько, 46
