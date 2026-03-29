  4. Мощный удар по амбициям претендента на УПЛ. Чернигов разгромил Левый Берег
Украина. Первая лига
29 марта 2026, 15:31 | Обновлено 29 марта 2026, 15:32
147
0

Мощный удар по амбициям претендента на УПЛ. Чернигов разгромил Левый Берег

Поединок ФК «Чернигов» – «Левый Берег» завершился со счетом 4:0

29 марта 2026, 15:31 | Обновлено 29 марта 2026, 15:32
147
0
Мощный удар по амбициям претендента на УПЛ. Чернигов разгромил Левый Берег
ФК Чернигов

В воскресенье, 29 марта, в Чернигове состоялся матч 20-го тура Первой лиги. ФК «Чернигов» со счетом 4:0 разгромил «Левый Берег», который претендует на повышение в классе.

Из-за воздушной тревоги матч начался позже запланированного.

«Чернигов» открыл счет уже на 7-й минуте поединка. Максим Сердюк своим мощным ударом едва не порвал сетку.

Перед перерывом хозяева поля забили второй гол. Андрей Новиков отличился на 2-й компенсированной к первому тайму минуте.

На достигнутом хозяева не остановились. На 46-й минуте забил Денис Безбородько, который вышел на замену в перерыве. А на 62-й минуте Андрей Новиков оформил дубль.

Первая лига. 20-й тур. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена», 29 марта

ФК «Чернигов» – «Левый Берег» (Киев) – 4:0

Голы: Сердюк, 7, Новиков, 45+2, 62, Безбородько, 46

По теме:
Пациент жив. Ворскла на своем поле обыграла Ингулец
Полесье-2 – Реал Фарма, Александрия-2 – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн LIVE
Ворскла – Ингулец, Буковина – Прикарпатье и другие. Смотреть онлайн LIVE
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Португальский журналист: «Этот вратарь намного лучше Трубина»
Футбол | 29 марта 2026, 09:54 4
Португальский журналист: «Этот вратарь намного лучше Трубина»
Португальский журналист: «Этот вратарь намного лучше Трубина»

Бернарду Рибейру расхвалил Диогу Кошту

Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 28 марта 2026, 23:22 2
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами

Коко Гауфф в трех сетах уступила первой ракетке мира Арине Соболенко

Динамо – Полесье. Смотреть онлайн. Прямая трансляция
Футбол | 28.03.2026, 14:00
Динамо – Полесье. Смотреть онлайн. Прямая трансляция
Динамо – Полесье. Смотреть онлайн. Прямая трансляция
Вундеркинд Баварии и новая звезда АПЛ: 5 интересных дебютантов в сборных
Футбол | 29.03.2026, 09:50
Вундеркинд Баварии и новая звезда АПЛ: 5 интересных дебютантов в сборных
Вундеркинд Баварии и новая звезда АПЛ: 5 интересных дебютантов в сборных
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Бокс | 29.03.2026, 00:40
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Популярные новости
Синнера не остановить. Определен второй финалист Мастерса в Майами
Синнера не остановить. Определен второй финалист Мастерса в Майами
28.03.2026, 03:10 5
Теннис
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
28.03.2026, 19:43 5
Футбол
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
28.03.2026, 10:37 31
Футбол
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
29.03.2026, 08:23 11
Футбол
Усик выступил с заявлением после поражения сборной Украины против Швеции
Усик выступил с заявлением после поражения сборной Украины против Швеции
27.03.2026, 17:27 14
Футбол
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
28.03.2026, 09:28 7
Футбол
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
28.03.2026, 17:27 20
Теннис
Йожеф САБО: «Кто, как не он должен возглавить сборную Украины?»
Йожеф САБО: «Кто, как не он должен возглавить сборную Украины?»
27.03.2026, 09:43 20
Футбол
