  Чернигов – Левый Берег. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Украина. Первая лига
28 марта 2026, 12:40 | Обновлено 28 марта 2026, 12:47
Чернигов – Левый Берег. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 29 марта в 12:00 по Киеву

28 марта 2026, 12:40 | Обновлено 28 марта 2026, 12:47
34
0
Чернигов – Левый Берег. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Чернигов

В воскресенье, 29 марта, состоится поединок 20-го тура Первой лиги Украины между «Черниговом» и «Левым Берегом». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Чернигов

Для новичка чемпионата складывается довольно средне. За 18 игр Первой лиги «Чернигову» удалось набрать 19 зачетных пунктов, пока позволяют находиться на 13-м месте турнирной таблицы. Однако столько же очков имеет даже сумская «Виктория», которая занимает 10-е место. Весеннюю часть чемпионата «тигры» начали не лучшим образом – коллектив со счетом 1:4 уступил «Фениксу-Мариуполю».

В Кубке Украины «Чернигов» стал настоящей темной лошадкой и смог квалифицироваться в полуфинал. Там команду ждет поединок против харьковского «Металлиста 1925».

Левый Берег

Прошлогодний участник Премьер-лиги в текущем сезоне намерен твердо вернуться в высший дивизион. После 19 туров Первой лиги на балансе киевлян уже 40 баллов, благодаря которым они занимают 3-ю строчку общего зачета. От необходимого топ-2 расстояние совсем не велико – всего 1 зачетный пункт. 2026 год в чемпионате «Левый Берег» начал с ничьей 0:0 против «Прикарпатья».

А вот в национальном кубке киевляне не удивили – еще на стадии 1/16 финала они уступили сумскую «Викторию».

Личные встречи

Начиная с 2023 коллективы сыграли между собой в 5 матчах. 3 победы на счету «Левого Берега», а еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

  • За 9 выездных игр в текущем сезоне Первой лиги «Левый Берег» завоевал 19 очков – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • «Левый Берег» пропустил всего 12 голов в текущем сезоне Первой лиги – 2-й лучший результат среди всех команд турнира.
  • «Чернигов» отличился 17 мячами в текущем сезоне Первой лиги – 5-й худший показатель среди всех команд.

Прогноз Sport.ua: победа «Левого Берега» с коэффициентом 1.54 по линии БК betking.

