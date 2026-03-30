В Ман Юнайтед определились с кандидатурой тренера команды

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик с высокой степенью вероятности лишится приставки «исполняющий обязанности» и получит полноценный контракт. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Согласно данным источника, специалисту удалось наладить тесный контакт как с боссами клуба, так и с игроками манкунианцев. На фоне возникшего доверия руководство «Юнайтед» решило приостановить поиски нового тренера и взять паузу, чтобы детально проанализировать перспективы долгосрочного сотрудничества с Карриком.

На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» набрал 55 очков и располагается на третьем месте в таблице английской Премьер-лиги. Напомним, Каррик встал у руля команды в январе, сменив на этом посту Рубена Аморима.