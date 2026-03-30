30 марта 2026, 03:11 | Обновлено 30 марта 2026, 03:12
В Ман Юнайтед определились с кандидатурой тренера команды

Каррик с высокой степенью вероятности лишится приставки исполняющий обязанности

Getty Images/Global Images Ukraine

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик с высокой степенью вероятности лишится приставки «исполняющий обязанности» и получит полноценный контракт. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Согласно данным источника, специалисту удалось наладить тесный контакт как с боссами клуба, так и с игроками манкунианцев. На фоне возникшего доверия руководство «Юнайтед» решило приостановить поиски нового тренера и взять паузу, чтобы детально проанализировать перспективы долгосрочного сотрудничества с Карриком.

На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» набрал 55 очков и располагается на третьем месте в таблице английской Премьер-лиги. Напомним, Каррик встал у руля команды в январе, сменив на этом посту Рубена Аморима.

По теме:
Стал известен размер компенсации Тудора после увольнения Тоттенхэма
Тоттенхэм готовит серьезные бонусы, чтобы пригласить экс-тренера Шахтера
Топ-клуб АПЛ может возглавить действующий игрок команды
Майкл Каррик Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Рубен Аморим
Михаил Олексиенко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
Футбол | 29 марта 2026, 22:18 10
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины

Не стоит исключать, что Сергей Ребров останется на своем посту

Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Футбол | 29 марта 2026, 20:22 13
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения

Подписан меморандум о сотрудничестве со шведами

Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Бокс | 29.03.2026, 14:02
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
Футбол | 29.03.2026, 19:20
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
ВИДЕО. Мбаппе удивил всех: что он делал на скамейке во время матча Франции
Футбол | 30.03.2026, 00:39
ВИДЕО. Мбаппе удивил всех: что он делал на скамейке во время матча Франции
ВИДЕО. Мбаппе удивил всех: что он делал на скамейке во время матча Франции
Популярные новости
Милевский отреагировал на дерзкие слова Миколенко после фиаско Украины
Милевский отреагировал на дерзкие слова Миколенко после фиаско Украины
28.03.2026, 10:53 4
Футбол
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
29.03.2026, 00:23 5
Футбол
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
28.03.2026, 17:27 20
Теннис
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
28.03.2026, 10:37 35
Футбол
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
28.03.2026, 08:04 16
Футбол
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
29.03.2026, 00:40 42
Бокс
