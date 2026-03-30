Стал известен размер компенсации Тудора после увольнения Тоттенхэма

Игор Тудор завершил свое пребывание в «Тоттенхэме», покинул клуб без получения каких-либо финансовых компенсаций за досрочное прекращение сотрудничества. Такими сведениями поделился инсайдер Бен Джейкобс.

Официальное заявление об увольнении хорватского специалиста лондонцы сделали в воскресенье. Период работы Тудора во главе «шпор» выдался крайне неудачным: коллектив уступил в 5 из 7 проведенных встреч.

Единственным светлым пятном стала победа над «Атлетико» в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов (3:2), однако этого не хватило для прохода дальше после разгрома в первой игре (2:5). В чемпионате Англии ситуация критическая – команда идет на 17-м месте, балансируя в одном балле от зоны понижения в классе.