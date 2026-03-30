Тоттенхэм готовит серьезные бонусы, чтобы пригласить экс-тренера Шахтера
Шпоры прилагают активные усилия, чтобы уговорить Роберто Де Дзерби
«Тоттенхэм» предпринимает активные попытки уговорить Роберто Де Дзерби занять тренерский мостик еще до завершения текущего розыгрыша чемпионата, передает обозреватель Бен Джейкобс.
Ранее поступали сведения, что экс-наставник «Брайтона», «Марселя» и «Шахтера» ответил отказом на предложение возглавить «шпор» до наступления летнего межсезонья. Судя по всему, итальянский специалист хочет дождаться финала кампании, чтобы убедиться, сохранит ли лондонский коллектив прописку в АПЛ.
Инсайдер утверждает, что руководство «Тоттенхэма» готово пойти на серьезные финансовые траты: итальянцу предлагают внушительный бонус за выживание в элите, а также дополнительные выплаты за немедленное согласие заступить на пост.
Несмотря на то, что Де Дзерби считается приоритетной целью клуба на лето, в шорт-листе также фигурирует Маурисио Почеттино. Тем не менее на текущей неделе боссы «шпор» сосредоточились именно на варианте с досрочным назначением итальянца. Сейчас «Тоттенхэм» располагается на 17-й строчке в таблице, опережая зону вылета всего на один балл.
