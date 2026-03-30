  4. Тоттенхэм готовит серьезные бонусы, чтобы пригласить экс-тренера Шахтера
30 марта 2026, 01:21 | Обновлено 30 марта 2026, 01:22
Тоттенхэм готовит серьезные бонусы, чтобы пригласить экс-тренера Шахтера

Шпоры прилагают активные усилия, чтобы уговорить Роберто Де Дзерби

Getty Images/Global Images Ukraine

«Тоттенхэм» предпринимает активные попытки уговорить Роберто Де Дзерби занять тренерский мостик еще до завершения текущего розыгрыша чемпионата, передает обозреватель Бен Джейкобс.

Ранее поступали сведения, что экс-наставник «Брайтона», «Марселя» и «Шахтера» ответил отказом на предложение возглавить «шпор» до наступления летнего межсезонья. Судя по всему, итальянский специалист хочет дождаться финала кампании, чтобы убедиться, сохранит ли лондонский коллектив прописку в АПЛ.

Инсайдер утверждает, что руководство «Тоттенхэма» готово пойти на серьезные финансовые траты: итальянцу предлагают внушительный бонус за выживание в элите, а также дополнительные выплаты за немедленное согласие заступить на пост.

Несмотря на то, что Де Дзерби считается приоритетной целью клуба на лето, в шорт-листе также фигурирует Маурисио Почеттино. Тем не менее на текущей неделе боссы «шпор» сосредоточились именно на варианте с досрочным назначением итальянца. Сейчас «Тоттенхэм» располагается на 17-й строчке в таблице, опережая зону вылета всего на один балл.

Тоттенхэм Роберто Де Дзерби Брайтон Шахтер Донецк Марсель Маурисио Почеттино Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник
